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تغيير في برمجة رحلات الخطوط التونسية من والى فرنسا ليوم 9 ماي 2019

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
اعلنت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ صادرعنها الاربعاء عن حصول تغيير في الرحلات المبرمجة من والى فرنسا نتيجة الاضراب الوطني المقرر بفرنسا يوم غد الخميس 9 ماي 2019

وجاءت التغييرات كالآتي:
/الرحلة TU 850 تونس/ليون/تونس الانطلاق في حدود الساعة العاشرة ليلا (توقيت محلي)

/الغاء رحلة TU694/5 جربة/مرسيليا/جربة
/الغاء الرحلة TU720/1 تونس/اورلي/تونس
/الغاء رحلة TU724/5 تونس/اورلي/تونس يومي 9 و10 ماي 2019


ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز النداء على الأرقام التالية:

/من تونس :81107777
/من تونس ومن الخارج : 70101300(216)
/من فرنسا:0820044044

  
  
     
  
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