تغيير في برمجة رحلات الخطوط التونسية من والى فرنسا ليوم 9 ماي 2019

Mercredi 08 Mai 2019



وجاءت التغييرات كالآتي:

اعلنت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ صادرعنها الاربعاء عن حصول تغيير في الرحلات المبرمجة من والى فرنسا نتيجة الاضراب الوطني المقرر بفرنسا يوم غد الخميس 9 ماي 2019/الرحلة TU 850 تونس/ليون/تونس الانطلاق في حدود الساعة العاشرة ليلا (توقيت محلي)/الغاء رحلة TU694/5 جربة/مرسيليا/جربة/الغاء الرحلة TU720/1 تونس/اورلي/تونس/الغاء رحلة TU724/5 تونس/اورلي/تونس يومي 9 و10 ماي 2019ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز النداء على الأرقام التالية:/من تونس :81107777/من تونس ومن الخارج : 70101300(216)/من فرنسا:0820044044