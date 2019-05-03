صدور الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

Vendredi 03 Mai 2019
وات - تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة، قرارا من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين.
وينص الفصل الأول من هذا القرار على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 جانفي 2019 والملحقة بالقرار المذكور.
وتطبق أحكام الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، حسب الفصل الثاني من القرار، في سائر تراب الجمهورية على المؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر، وعلى الصحفيين المحترفين طبق الفصلين الأول والثاني منها، وذلك ما لم تتعارض مع التشريع الجاري به العمل.
وجاء في الفصل الثالث من نفس القرار أنه يمكن للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول أن تكون سببا في إلغاء أو الحد من المنافع والحقوق المكتسبة من طرف الأجراء قبل دخولها حيز التطبيق.
وكان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه من المنتظر إصدار الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إثر تعهد رئاسة الحكومة بذلك.
وكان البغوري صرح بأن "النقابة ستقاضي رئيس الحكومة إذا ما لم يتم نشر الاتفاقية المشتركة الممضاة بين النقابة والحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ".
يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفييين التونسيين كانت أمضت في 9 جانفي 2019 مع وزير الشؤون الاجتماعية على الاتفاقية الإطارية واتفاقية المشروع السكني لفائدة الصحفيين.
وتتضمن الاتفاقية الاطارية المشتركة 36 فصلا، تتعلق بالخصوص بتنظيم القطاع وشروط الانتداب وسقف التأجير والحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسسة الإعلامية وتنظيم العمل والإجراءات التأديبية، وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة.
كما تلزم الاتفاقية المؤسسة الإعلامية باحترام الحق النقابي وتجنب الضغوطات الجانبية للتأثير على حرية الصحفي، وتضبط أصول العمل النقابي داخل المؤسسة.
وينص الفصل الأول من هذا القرار على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 جانفي 2019 والملحقة بالقرار المذكور.
وتطبق أحكام الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، حسب الفصل الثاني من القرار، في سائر تراب الجمهورية على المؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر، وعلى الصحفيين المحترفين طبق الفصلين الأول والثاني منها، وذلك ما لم تتعارض مع التشريع الجاري به العمل.
وجاء في الفصل الثالث من نفس القرار أنه يمكن للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول أن تكون سببا في إلغاء أو الحد من المنافع والحقوق المكتسبة من طرف الأجراء قبل دخولها حيز التطبيق.
وكان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه من المنتظر إصدار الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إثر تعهد رئاسة الحكومة بذلك.
وكان البغوري صرح بأن "النقابة ستقاضي رئيس الحكومة إذا ما لم يتم نشر الاتفاقية المشتركة الممضاة بين النقابة والحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ".
يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفييين التونسيين كانت أمضت في 9 جانفي 2019 مع وزير الشؤون الاجتماعية على الاتفاقية الإطارية واتفاقية المشروع السكني لفائدة الصحفيين.
وتتضمن الاتفاقية الاطارية المشتركة 36 فصلا، تتعلق بالخصوص بتنظيم القطاع وشروط الانتداب وسقف التأجير والحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسسة الإعلامية وتنظيم العمل والإجراءات التأديبية، وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة.
كما تلزم الاتفاقية المؤسسة الإعلامية باحترام الحق النقابي وتجنب الضغوطات الجانبية للتأثير على حرية الصحفي، وتضبط أصول العمل النقابي داخل المؤسسة.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:36
|19:11
|16:03
|12:23
|05:23
|03:44
|
15°
|15°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|15°-14
|20°-14
|21°-12
|19°-11
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 61 993) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 947) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 129) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 970) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 353) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 419) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 363) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 653) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 310) عبير موسى امام القضاء
( 37 904) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 962) أصحاب مؤسسات نقل المحروقات يضعون ش
( 36 391) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 313) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 486) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 173) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 150) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 30 375) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 988) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 494) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 29 423) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:aruodg ( )
Sur: أصحاب مؤسسات نقل المحروقات يضعون شاحناتهم على ذمة الحكومة وعدد من الشركات البترولية سخرت شاحنات لتوزيع الوقود على محطات بيع البنزين