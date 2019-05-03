رئيس الجمهورية يستقبل وفدًا عن المشاركين في ندوة ''السيادة والمرونة الرقمية''

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 03 ماي 2019 بقصر قرطاج وفدًا عن المشاركين في ندوة "السيادة والمرونة الرقمية : التحديات والآفاق".
وتهدف الندوة إلى تبادل التجارب بين الخبراء التونسيين والأجانب لدعم سيادة تونس في المجال الرقمي والاطلاع على التجارب المقارنة في هذا المجال.
وأكّد رئيس الدولة بالمناسبة على أهميّة الخيارات المتبّعة في مجال التجديد الرقمي وضرورة توفير الأطر التشريعية الملائمة والتحفيزات للشباب والكفاءات العلمية التونسيّة حتى تساهم في النهضة التكنولوجية والرقمية في بلادنا.
وتهدف الندوة إلى تبادل التجارب بين الخبراء التونسيين والأجانب لدعم سيادة تونس في المجال الرقمي والاطلاع على التجارب المقارنة في هذا المجال.
وأكّد رئيس الدولة بالمناسبة على أهميّة الخيارات المتبّعة في مجال التجديد الرقمي وضرورة توفير الأطر التشريعية الملائمة والتحفيزات للشباب والكفاءات العلمية التونسيّة حتى تساهم في النهضة التكنولوجية والرقمية في بلادنا.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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