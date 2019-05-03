سوسة : تقديم برنامج ''تونيزيا دجوبس'' الرامي إلى توفير مواطن شغل في القطاع الخاص لحوالي 70 ألف شاب

Vendredi 03 Mai 2019



وات

- تم، اليوم الجمعة، تقديم برنامج "تونيزيا دجوبس" الرامي إلى توفير الشغل لفائدة حوالي 70 الف شابة وشاب في القطاع الخاص على امتداد 5 سنوات من 2018 وإلى غاية 2023، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها، بسوسة، غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع الغرفة التونسية الأمريكية للوسط، بحسب مسؤول الشباب والمجتمع المدني بالبرنامج محمد الجويلي.وأشار الجويلي، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، إلى أن هذه التظاهرة تهدف الى دعم الشراكة بين الاطرف التونسية والأمريكية، وقد تم خلالها إمضاء اتفاقية شراكة بين برنامج "تونيزيا دجوبس" وغرفة التجارة والصناعة للوسط سيتم بمقتضاها دعم قدرات وتنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة بجهة الوسط والساحل ومساعدتها على خلق مواطن شغل مستدامة والتسريع في نسق نموها.وبيّن، في ذات الإطار، أن برنامج "تونيزيا دجوبس" يتلقى دعما ماليا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يقدر بحوالي 181 مليون دينار ( 60 مليون دولار).ولفت مسؤول الشباب والمجتمع المدني في برنامج "تونيزيا دجوبس" ان البرنامج يستهدف كذلك منظومة التعليم العالي ومنظومة التكوين المهني من خلال العمل على ادخال تحسينات على مستوى برامجها وهيكلتها، وإرساء مناخ ملائم للأعمال يهيئ خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني للاندماج بشكل سريع في سوق الشغل.وانتظمت بذات المناسبة لقاءات ثنائية بين منظوري غرفة التجارة والصناعة للوسط وخبراء برنامج "تونيزيا دجوبس"، شملت تقديم توضيحات ضافية حول عمل البرنامج الذي سيتولى في مرحلة أولى توفير 30 منحة مالية بقيمة 100 الف دينار لكل شاب و شابة أو مواطن تونسي مقيم بالخارج من الراغبين في بعث مؤسساتهم الخاصة القادرة على توفير عدد هام من مواطن الشغل.