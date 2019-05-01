سليانة: إقبال كثيف على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمستشفى الجهوي بسليانة

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- توافد، صباح اليوم الاربعاء، أكثر من 400 مواطن من مختلف أرجاء ولاية سليانة ومن ولايات مجاورة للانتفاع بخدمات القافلة الصحية المتعددة الاختصاصات التي حلت بالمستشفى الجهوي بسليانة بمناسبة عيد الشغل وببادرة من من الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة وادارة المستشفى الجهوي بسليانة.وأوضح مدير المستشفى، كمال العجمي، في تصريح لمراسلة (وات) بسليانة، أن القافلة تضم 20 طبيبا مختصا في 11 اختصاص(المخبر، والاشعة، والمخ والاعصاب، وطب الاطفال، والجراحة، والاسنان، والحلق والأذن والحنجرة، والقلب، والطب الباطني، والطب العام، والاستعجالي)، مرجعا الإقبال الكثيف على خدماتها إلى تزامن تنظيمها مع عطلة عيد الشغل، ولاعلام المواطنين بها مسبقا، سواء من خلال الاتصال المباشر بهم أو مواقع التواصل الاجتماعي.ووعد العجمي بالسعي إلى تكثيف مثل هذه البادرة بالمستشفى الجهوي بسليانة، لاسيما وأنها لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن خيار تنظيم القافلة في المستشفى هدفه تسهيل عمل الأطباء نظرا لتوفره على مختلف المعدات الطبية التي تنعدم في الأرياف مما يجعل تركيز القوافل فيها أمرا صعبا.يشار الى أن اعدادا غفيرة من المواطنين من ولاية سليانة بمختلف معتمدياتها ومن ولايات مجاورة (باجة و الكاف)، هبوا بالمئات منذ الساعات الأولى من فجر اليوم للظفر بخدمات هذه القافلة، على غرار الخالة علجية (60 سنة) التي صرحت لمراسلة (وات) أنها قدمت من عمادة سيدي مدين التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة وعمدت إلى كراء سيارة خاصة قصد التمتع بخدمات القافلة الصحية.ودعا عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات)، الى تكثيف مثل هذه القوافل الصحية خاصة وانهم يتكبدون مصاريف التنقل للتداوي في العاصمة وللبحث عن أطباء الاختصاص.