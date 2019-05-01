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النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها المطلق مع الأستاذة الجامعية سلوى الشرفي

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المطلق مع الاستاذة الجامعية سلوى الشرفي ، بعد أن تمت دعوتها للحضور إلى مقر الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس غدا الخميس لسماعها بخصوص تدوينة نشرتها منذ سنة على صفحتها الخاصة على الفايسبوك، وذلك خلال استقبالها اليوم الأربعاء بمقر النقابة .

واشار بيان النقابة إلى أن المحامي، فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم، كان قد اشتكى بالأستاذة سلوى الشرفي منذ سنة بتهمة الإساءة الى الصحابة على خلفية تدوينة اعتبرها مسيئة ل"غزوة بدر" كما اعتبرت النقابة في بيانها أنه لا علاقة للشاكي و لا للمشتكى بها بولاية بن عروس مؤكدة على دعمها لحرية التعبير في بلادنا.




وعلقت الشرفي، في صفحتها على الفايسبوك، قائلة "أنا مدعوة يوم الخميس 2 ماي للحضور امام الفرقة الاولى لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس.
واتذكر ان فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم حاليا كان قد اعلن منذ سنة على تقديم شكاية ضدي من اجل تدوينة قمت فيها بنقد الخطاب السياسي العاجز على مجابهة خطاب الارهابيين و على تقديم خطاب بديل ينير السبيل امام الشباب.
واضافت الشرفي في تدوينتها "قد كثرت وقتها عمليات ما يسميه الارهابيون بالاحتطاب مبررين ذلك بالدين. (هجمات على قرى المحاذية للشعانبي وسطو على البنوك) وقد اعتمدت احداث غزوة بدر كمثال لتفنيد مقولاتهم حيث تخاصم المقاتلون حول الغنيمة مما اغضب الرسول ونزلت معظم سورة الانفال في ذلك وكانت شديدة اللهجة تجاههم. وهو ما يدل ان لا علاقة للغنيمة بالجهاد.
وان الارهابيين مجرد قطاع طرق يتسترون بالدين.


وبقطع النظر عن محتوى التدوينة وهو ملخص موجز جدا لاعمال بحث اكاديمي اقوم بتجهيزه للطبع في مركز النشر الجامعي، فانه من الغريب ان نقبل اليوم بمحاكمات الراي ونعرقل البحث الاكاديمي في الخطاب السياسي و الاحداث التاريخية تحت غطاء المس من الصحابة... مع الاشارة إلى أن هذه "المحاكمة" تتم عشية الاحتفال باليوم العالمي للصحافة".

وقد استنكر العديد من المدونين و الصحفيين و الحقوقيين و الأكاديميين هذه المحاكمة التي يعتبرونها محاكمة رأي و ضرب للحريات الأكاديمية وحرية التعبير بصفة عامة داعين إلى مقارعة الفكرة بالفكرة و الحجة بالحجة و عدم إقحام القضاء في السجالات الفكرية و التأويل، وفق ما جاء في بيان نقابة الصحفيين.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 181581

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 01 Mai 2019 à 13h 40m |           
ألا لعنة الله على الفاسقين
اما فتحي العيوني فهو مواطن تونسي محامي وغيور على دينه وهويته قام بواجبه،
ولم يقدم القضية بصفته رئيس بلدية الكرم
فلماذا محاولات التضليل والمغالطة؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 01 Mai 2019 à 13h 39m |           
يعني أن نقابة الصحفيين والعائلة التي تتجمل بقناع التقدمية تعتبر غزوة بدر غزوة لقطاع الطرق وتسقط مفاهيم عصرنا على ما حدث في زمن له مفاهيمه في الحروب الاقتصادية وهي مشابهة ولا تختلف في الحقيقة لما يحدث اليوم .

Sarih  (Tunisia)  |Mercredi 01 Mai 2019 à 13h 24m |           
لعنة الله عليكم هو ماهو ميثاق الاعلام اصبح قرآن، يا حمير تتصوروا حرية الاعلام وحرية الرأي مطلقة؟!!!!!؟



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