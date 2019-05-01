إضراب عمّال نقل المحروقات بثلاثة أيام

Mercredi 01 Mai 2019



باب نات

- ينفّذ عمال شركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات اضرابا بثلاثة ايام بداية من الغد الخميس 2 ماي 2019 بكامل البلاد بدعوة من الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل بعد فشل جلسة أمس بمقر التفقدية العامة للشغل مع ممثلي منظمة الأعراف.من جانبه نبّه كاتب عام الجامعة المنصف بن رمضان في تصريح لاذاعة موزاييك من تداعيات هذا الاضراب وتأثيره على عملية التزويد بالمحروقات لتزامنه مع عطلة نهاية الاسبوع ويصف جلسة أمس بغير الجدية ملوحا بالدخول في تحركات تصعيدية بما في ذلك الاضراب لمدة أسبوع وفق قوله.وكانت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، أوضحت في برقية تنبيه صادرة عنها الجمعة 19 أفريل الجاري وجّهتها إلى وزارات الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية والنقل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتفقدية العامة للشغل وكافة الولايات، أن التحرّك المرتقب يأتي للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي لقطاع نقل البضائع وتصنيف نقل المواد الخطرة والمحروقات.وأشارت إلى “عدم التزام الغرف النقابية لقطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بتطبيق ما ورد بمحضر الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 وعدم التوصل إلى اتفاق لتصنيف قطاع نقل المواد الخطرة والمحروقات”.وكان عمال محطات الوقود قد نفذوا إضرابا بيومين خلال الأسبوع المنقضي..