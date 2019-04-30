اريانة: اكثر من 600 عرض شغل مباشر في تظاهرة ''قافلة التشغيل والتكوين والمبادرة الخاصة'' بسيدي ثابت

Mardi 30 Avril 2019



وات

- اكثر من 600 عرض شغل مباشر واليات مساندة وتوجيه وتمويل تم توفيرها اليوم الثلاثاء بالمركز البيداغوجي الفلاحي للتكوين المستمر والرسكلة بسيدي ثابت من ولاية اريانة في اطار تظاهرة "قافلة التشغيل والتكوين والمبادرة الخاصة" التي تنظمها الادارة الجهوية للتكوين والتشغيل بالتعاون والشراكة مع بلدية المكان.وحضي جناح عروض الشغل المباشرة باقبال العديد من شباب المنطقة من طالبي الشغل من خريجي الجامعات وغيرهم، الى جانب الاقبال على جناح الانتداب المباشر عبر التواصل مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالجهة والمشاركة في التظاهرة في اختصاصات عدة كالمحاسبة والتصرف والميكانيك والخدمات.وحسب ما افادت به رئيسة مكتب التشغيل بقطب الغزالة برواد منى الواد مراسلة (وات) بالجهة، فان التظاهرة تعتبر مناسبة "لتقريب الخدمات للشباب الراغب في الحصول على شغل او المبادرة باحداث المشاريع من خلال توفير المعطيات اللازمة المتعلقة باليات التمويل والمساندة والتوجيه والدورات التكوينية الى جانب تمكينه من التواصل مباشرة مع مكاتب التشغيل وهياكل التمويل للحصول على التشجيعات والحوافز التي تمكنه من انجاح مشروعه او الحصول على تكوين في اختصاصات مختلفة".واشارت الواد الى مشاركة اربعة مكاتب تشغيل في التظاهرة وهي قطب الغزالة واريانة المدينة والتضامن، الى جانب عدد من المؤسسات الاقتصادية وبعض الهياكل التمويلية على غرار البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية.من جهته، اكد رئيس بلدية سيدي ثابت محجوب الطرودي اهمية التظاهرة في تحسيس شباب المنطقة العاطل عن العمل بوجود هياكل المساندة والتوجيه والتمويل لدعم روح المبادرة لاسيما في مجال ريادة الاعمال واحداث المشاريع.واشار الى الدور المحوري للبلدية في التواصل مع المواطن في مختلف البرامج والقطاعات ذات الصلة بحياته اليومية من ذلك تمكينه من فرص العمل والتكوين لضمان حياة كريمة وتحسين ظروف العيش، الى جانب المساهمة في خلق ديناميكية اقتصادية بالمنطقة البلدية وتعزيز تشغيلية الشباب والتعريف بالمشاريع الاقتصادية الناجحة للنسج على منوالها وبالحوافز والتشجيعات التي توفرها الدولة لطالبي الشغل والراغبين في الانتصاب للحساب الخاص.