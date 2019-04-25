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المنستير: وصول حوالي 440 سائح روسي إلى مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
وات - حطّت، اليوم الخميس، بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، طائرتان قادمتان من العاصمة الروسية موسكو، في رحلتين غير منتظمتين ضمتا مجموع حوالي 440 سائح روسي، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة.
وأشار بن حليمة إلى أنه تم استقبال الطائرة الأولى في جوّ احتفالي بهيج من خلال نثر المياه عليها، فضلا عن تنظيم حفل استقبال على شرف السياح الذين كانوا على متنها وتقديم الورود لهم، على حدّ قوله.

ونظّم هاتين الرحلتين وكيل الأسفار "بيقاس" (شريك المهم في القطاع السياحي التونسي منذ بعثه سنة 2003 واختارته وزرارة السياحة والصناعات التقليدية كأفضل وكيل أسفار سنة 2016)، الذي من المبرمج أن يؤمن خلال هذا الموسم 448 رحلة من 18 مدينة نحو مطار المنستير، بما سيتيح لقرابة 120 ألف سائح روسي زيارة بلادنا، وفق ذات المصدر.


واعتبر المندوب الجهوي للسياحة أن المؤشرات السياحية بالمنستير جيّدة، حيث تم تسجيل تطوّر في عدد الوفادات بـ23 فاصل 9 في المائة وزيادة في عدد الليالي المقضاة بنسبة 26 في المائة خلال الفترة الفاصلة بين غرة جانفى-20 أفريل الجاري، وذلك مقارنة بذات الفترة من سنة 2018.
وأوضح، في هذا الصدد، أن عدد السياح الذي توافدوا على جهة المنستير منذ جانفي 2019 وإلى غاية 20 أفريل الجاري، بلغ 67 ألفا و372 سائحا قضوا في نزل الجهة 214 ألفا و919 ليلة، مقابل 54 ألفا و361 سائحا قضوا 170 ألفا و620 ليلة خلال ذات الفترة من سنة 2018.

  
  
     
  
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