حجز 25 طنا من النحاس المهرب بسوسة

Lundi 22 Avril 2019
وات - حجزت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالنفيضة من ولاية سوسة، أمس الأحد، حوالي 25 طنا من النحاس و180 لترا من المحروقات، قدرت قيمتهما المالية بحوالي 138 ألف دينار، كانت مخفية داخل شاحنة نقل ثقيلة تابعة لشركة خاصة.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لوحدات الحرس الوطني بالنفيضة بحجز الشاحنة والبضاعة، واتخاذ ما يتعين في شأن السائق.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لوحدات الحرس الوطني بالنفيضة بحجز الشاحنة والبضاعة، واتخاذ ما يتعين في شأن السائق.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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