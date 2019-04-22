وزارة التربية: تمكين كافة اولياء تلاميذ الاعدادي والثانوي من بطاقات اعداد ابنائهم عبر ارساليات بريدية

Lundi 22 Avril 2019



وات

- سيتم، خلال الايام القليلة القادمة، تمكين كافة اولياء تلاميذ المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية من بطاقات اعداد تتضمن كافة المعطيات الاولية حول نتائج ابنائهم، وذلك عبر ارساليات بريدية، حسب ما اعلنت عنه وزارة التربية في بلاغ لها الاثنين.وتاتي هذه العملية، حسب ذات البلاغ، تبعا للظروف الاستثنائية التي مرت بها منظومة المراقبة المستمرة بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية، خلال الثلاثتين الاولى والثانية، من السنة الدراسية الجارية والتي اثرت على توصل الاولياء ببطاقات نتائج ابنائهم.وبينت الوزارة انه يمكن للولي، كذلك، الاتصال مباشرة بادارة المؤسسة التربوية لتسلم بطاقة النتائج الاصلية.وذكرت الوزارة في ذات البلاغ، بان عمليات تنزيل الاعداد وقائمات التلاميذ على قاعدة البيانات للمنصة الرقمية للخدمات المدرسية قد حققت تقدما ملحوظا مشيرة الى ان مصالحها المركزية والجهوية تواصل جهودها بتوظيف كافة الامكانيات الفنية والبشرية من اجل تامين ارسال بطاقات النتائج المدرسية في الثلاثي الثالث في افضل الظروف.