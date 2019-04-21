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توزر: بمبادرة من أحد شباب المنطقة وبدعم من البلدية حامة الجريد تزين جدرانها

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
وات - توشحت جدران الشارع الرئيسي في حامة الجريد من ولاية توزر اليوم الاحد بمجموعة من الرسوم أطلقها الرسام الشباب ماجد عشاش ابن المنطقة بدعم من بلدية المكان وإحدى الجمعيات العاملة في المجال البيئي وبمشاركة عدد من المواطنين الذين وفروا المواد الأساسية من طلاء ومعدات الرسم.

وبين هذا الرسام في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة أنه يسعى من خلال مبادرته الى تجميل وسط المدينة تزامنا مع الاحتفال بشهر التراث بما يضفي مسحة جمالية على المنطقة استعدادا لإطلاق حملة تزيين المدينة في صورة توفر الدعم المادي للمبادرة وذلك بالتنسيق مع بلدية حامة الجريد.
وقال إن المشاهد المرسومة على الجدران حملت معاني وأغراض متنوعة زادها البعد التشكيلي جمالية حيث اهتمت برسم مشاهد تقليدية كاللباس والوشم ومشاهد طبيعية كالصحراء والواحة.


  
  
     
  
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