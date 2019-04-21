يوم دون سيارات بمدينة اريانة وجولة تحسيسية على متن الدراجات الهوائية تحت شعار ''اريانة تبسكل''

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- عاشت مدينة اريانة اليوم الاحد على وقع تظاهرة يوم دون سيارات التي تنظمها بلدية اريانة بالتعاون مع الجمعية التونسية للتشجيع على استعمال الدراجات الهوائية، حيث شارك نحو مائتي مواطن من مختلف الفئات العمرية في جولة تحسيسية على متن الدراجات الهوائية انطلقت من منتزه بئر بلحسن وصولا الى مفترق رياض الاندلس على مسافة 6 كلم.وتعتبر هذه التظاهرة الملتئمة تحت شعار "اريانة تبسكل"، حسب ما افاد به رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة ببلدية اريانة مهدي الصيادي مراسلة /وات/، "الاولى من نوعها على مستوى الجمهورية لانها تجسم اتفاقية امضتها البلدية مع الجمعية التونسية للتشجيع على استعمال الدراجات الهوائية عبر الانطلاق في انجاز الدراسات الخاصة بمسلك الدراجات الهوائية المتوقع احداثه بدوائر اريانة المدينة والمنازه ورياض النصر في غضون سنتين ليكون ملاذا للمواطن من الضغط المروري والنفسي ايضا الى جانب ان استعمال الدراجات الهوائية كوسيلة نقل بديلة يمكن ان يساهم في الحد من التلوث ويعطي للمواطن حرية اكبر في الحركة والتنقل على غرار ما هو معمول به في البلدان المتطورة".واضاف الصيادي "اخترنا المساهمة الفعالة في تغيير المقاربة التقليدية للعمل البلدي الى اخرى فيها الكثير من الاضافة والتجديد حيث يكون المواطن فيها مشاركا فاعلا"، مشيرا الى ان بلدية اريانة ستقوم بصفة شهرية بتنظيم يوم دون سيارات وتشريك المجتمع المدني في التظاهرات الرياضية والترفيهية والبيئية الموجهة لمتساكني المنطقة البلدية".ومن جانبه اكد رئيس الجمعية التونسية للتشجيع على استعمال الدراجات الهوائية حمزة عبد الرحيم ان تظاهرة "اريانة تبسكل" هي التظاهرة رقم 17 التي تنظمها الجمعية منذ سنة 2017 في مختلف المناطق البلدية بالجمهورية من ذلك تونس والقصرين وصفاقس وبنزرت وسوسة واريانة بمعدل تظاهرة في كل شهر، مشيرا الى ان الهدف منها التشجيع على استعمال الدراجات الهوائية كوسيلة نقل بديلة داخل المدن.واضاف ان تظاهرة "اريانة تبسكل" تشمل ايضا الى جانب الجولة التحسيسية على متن الدراجات الهوائية بين منتزه بئر بلحسن ومفترق رياض الاندلس ورشات لتصليح الدراجات الهوائية من قبل اهل الاختصاص بصفة مجانية الى جانب تمكين الراغبين في المشاركة في الجولة التحسيسية من دراجات هوائية على وجه الكراء بثمن رمزي.وقد شهد المسلك المخصص لهواة استعمال الدراجات الهوائية وسط اريانة اجواء احتفالية ميزتها الاهازيج والشعارات واللافتات وسط حماية امنية للمشاركين وايضا وقائية من خلال حضور عناصر من الحماية المدنية بالجهة.