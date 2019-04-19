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وزيرة الصحة بالنيابة تستقبل أعضاء مكتب جمعية ''أمنيتي''

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - استقبلت وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ يوم الجمعة 19 أفريل 2019 أعضاء مكتب جمعية "أمنيتي" التي تعنى بالإحاطة بالأطفال المرضى.

وقدم أعضاء المكتب بالمناسبة البرامج المستقبلية للجمعية والتي تتضمن بالخصوص مشروع بناء مبيت لاستقبال أولياء الأطفال المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية بالعاصمة.
وقد ثمّنت الوزيرة خلال اللقاء دور المجتمع المدني في الإحاطة الاجتماعية والنفسية بالمرضى وعائلاتهم.


جمعية امنيتي التي انطلقت عمليا في شهر جوان 2011 و قانونيا في جانفي 2012 عند حصولها على التاشيرة , جمعية خيرية تعمل في مجال الطفولة.



و تترأس أمنيتي الباحثة بثينة المالكي متخرجة من جامعة الصربون و ناشطة جمعياتية, أما بقية اعضاء المكتب التنفيذي فهم البروفيسور المختص في أمراض القلب محمد رشيد بوجناح, صاحبة الرواق الفني و الاعلامية دنيا حمودة دنقير والمهندسة المعمارية ايناس فقيه غربال والمختصة في اللإعلام و اللإتصال بنلوب دي فوكيار و الناشطة في المجتمع المدني الدولي و المدربة الدولية في التقنيات القيادية سامية المالكي الفاسي.

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