القصرين : تجدد الإحتجاجات بمعتمدية فريانة لليوم الثالث على التوالي واندلاع مواجهات بين المحتجين وأعوان الأمن

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- تجددت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، إذ عمد عدد من الشباب إلى حرق العجلات المطاطية ورشق اعوان الأمن بالحجارة وغلق الطريق الرئيسية للمدينة وحرق شاحنة ثقيلة محجوزة بمركز حرس المدينة وذلك إحتجاجا على عدم إيقاف أعوان الديوانة المتورطين في مقتل قريبهم (أحد المهربين) يوم الأربعاء المنقضي في مفترق منطقة الهشيم الرابط بين معتمديتي حاسي الفريد وسبيطلة وعرضهم على أنظار العدالة بتهمة القتل العمد وفق تصريحات أدلى بها عدد من شهود العيان من أصيلي معتمدية فريانة لمراسلة (وات) بالجهة.وأكد الشهود أنفسهم أن مدينة فريانة تشهد حاليا ( الساعة الثامنة والنصف ليلا) حالة من الاحتقان وأن مواجهات اندلعت بين المحتجين وأعوان الأمن و تم إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.وكان مصدر أمني قد ذكر سابقا في تصريح لمراسلة (وات ) بالجهة أن دورية ديوانية تابعة للإدارة الجهوية لولاية سيدي بوزيد قامت الاربعاء المنقضي بنصب كمين لعدد من السيارات المحملة ببضائع مهربة قادمة من القطر الجزائري بعد ورود معلومات على مصالحها في هذا الشأن وعند وصول السيارات إلى مفترق منطقة الهشيم الرابط بين معتمديتي حاسي الفريد وسبيطلة حاولوا العودة من حيث أتوا بعد أن لمحوا سيارات أعوان الديوانة فتمت مطاردتهم غير أن أصحاب السيارات عمدوا الى مضايقة أعوان الدورية مما اضطرهم الى اطلاق أعيرة نارية في الهواء لايقاف السيارات الا أن سائقي السيارات واصلوا طريقهم فتم اطلاق النار باتجاه عجلات احدى السيارات لايقافها والاطلاع على محتواها وفي إحدى الطلقات تمت اصابة مرافق السائق وانقلابها.وأكد ذات المصدر أنه تم فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الحادثة.