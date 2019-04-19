وزارة التعليم العالي: كل ما يروج بخصوص إلغاء مناظرة ''الكاباس'' إشاعة وغير صحيح

Vendredi 19 Avril 2019
وات - نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجمعة إلغاء مناظرة "الكاباس"، وذلك في بيان توضيحي للطلبة، على خلفية ما تشھده المؤسسات الجامعية من اضطرابات، عزتها الوزارة "للإشاعات الصادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة توظيف الطلبة في صراعات لا علاقة لھا بالمحيط الجامعي".
وقالت الوزارة في هذا البيان ان كل ما يروج بخصوص إلغاء مناظرة "الكاباس"، "إشاعة وغير صحيح، وهو ما تم تأكيده بمجلس نواب الشعب وعبر وسائل الإعلام في تصريحات رسمية لوزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك عملا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في المناظرات بين جميع الطلبة والمترشحين".
وأوضحت في ما يخص مشروع إحداث شھادة في التربية والتعليم للمرحلة الثانوية، أن ھذا المشروع يندرج ضمن تدعيم تكوين المكونين في نطاق التنسيق والمشاورات في إطار إصلاح المسارات البيداغوجية، مؤكدة أنّه لم يتم اتخاذ أي قرار نھائي في ھذا الشأن وعليه من غير المطروح إدراج ھذا التكوين الجديد في الدليل التوجيه الجامعي المقبل.
وأضاف البيان ان وزارتي التربية والتعليم العالي في مرحلة التشاور مع جميع الأطراف بما في ذلك المنظمات الطلابية قبل إقرار إحداث شھادة في التربية والتعليم للمرحلة الثانوية.
وأكدت الوزارة أنھا بصدد اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنجاح السنة الجامعية،داعية إلى التھدئة والتحلي بروح المسؤولية لما فيه خير للجامعة العمومية.
وقالت الوزارة في هذا البيان ان كل ما يروج بخصوص إلغاء مناظرة "الكاباس"، "إشاعة وغير صحيح، وهو ما تم تأكيده بمجلس نواب الشعب وعبر وسائل الإعلام في تصريحات رسمية لوزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك عملا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في المناظرات بين جميع الطلبة والمترشحين".
وأوضحت في ما يخص مشروع إحداث شھادة في التربية والتعليم للمرحلة الثانوية، أن ھذا المشروع يندرج ضمن تدعيم تكوين المكونين في نطاق التنسيق والمشاورات في إطار إصلاح المسارات البيداغوجية، مؤكدة أنّه لم يتم اتخاذ أي قرار نھائي في ھذا الشأن وعليه من غير المطروح إدراج ھذا التكوين الجديد في الدليل التوجيه الجامعي المقبل.
وأضاف البيان ان وزارتي التربية والتعليم العالي في مرحلة التشاور مع جميع الأطراف بما في ذلك المنظمات الطلابية قبل إقرار إحداث شھادة في التربية والتعليم للمرحلة الثانوية.
وأكدت الوزارة أنھا بصدد اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنجاح السنة الجامعية،داعية إلى التھدئة والتحلي بروح المسؤولية لما فيه خير للجامعة العمومية.
En continu
- 08:47 استقالة الحكومة في مالي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:59
|16:00
|12:25
|05:40
|04:06
|
17°
|17°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|17°-15
|20°-15
|21°-16
|31°-15
|24°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 59 839) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 47 957) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 47 934) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 45 821) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 652) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 444) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 41 553) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 40 394) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 825) عبير موسى امام القضاء
( 38 031) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 37 469) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 298) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 826) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 262) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 819) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 019) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 32 811) مريم الدباغ : أنا نهضوية ونموت عال
( 32 658) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 995) بية الزيردي تهاجم خولة السليماني ب
( 29 725) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur:الناطق باسم حفتر: قواتنا تتقدم نحو طرابلس