مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والإحتفال باليوم الوطني للديبلوماسية أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بخميس الجهيناوي

Vendredi 19 Avril 2019



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- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 19 أفريل 2019 بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية.واستعرض اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية ولا سيما لقاء وزير الشؤون الخارجية يوم أمس بتونس مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع كلّ من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ووزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة ورئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حيث جدّد خميس الجهيناوي موقف تونس الداعي إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا وتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة واستئناف المسار السياسي التفاوضي في أقرب الأوقات تحت رعاية الأمم المتحدة وبعيدا عن أيّ تدخل خارجي وضرورة تحلّي كافة الفرقاء الليبيين بأقصى درجات التعقل وضبط النفس ووضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار.كما أطلع خميس الجهيناوي رئيس الدولة على نتائج مشاركته في الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي المنعقدة بموسكو يوم 16 أفريل الجاري ولقاءاته بالخصوص مع وزير الخارجية الروسي وعدد من وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في المنتدى.من ناحية أخرى، قدّم وزير الخارجية لرئيس الجمهورية عرضا حول أهمّ الاستحقاقات الدبلوماسية القادمة ومنها بالخصوص برنامج الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية التونسية يوم 03 ماي القادم وإشراف رئيس الدولة، بهذه المناسبة، على وضع حجر أساس مشروع بناء الأكاديمية الدبلوماسية بكلفة 72 مليون دينار، هبة من جمهورية الصين الشعبية في إطار التعاون التونسي الصيني.وتهدف الأكاديمية إلى تكوين دبلوماسيين من مستوى عالي مواكبين لمستجدات العلاقات الدولية ومقتضيات الدبلوماسية الجديدة، كما ستمكّن الإطارات التونسية المكلفة بالتعاون الدولي في مختلف المواقع من التكوين المناسب لتحسين أدائهم وإضفاء مزيد النجاعة في التعامل والتواصل والتفاوض مع شركائهم الأجانب.