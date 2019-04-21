Radio Babnet Tunisie On Air:   

نزل لاسيغال طبرقة... ستشعر وكأنك نجم

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
بلاغ صحفي - يوفر لكم نزل لاسيغال طبرقة عروضا مميزة بمناسبة صيف 2018 حيث ستشعر وكأنك نجم وتستمتع بالمعاملة والخدمات الراقية في أحد أفضل الفنادق في تونس.

ويقع La Cigale Tabarka في مدينة طبرقة الساحلية التونسية ويبعد مسافة 20 متر فقط من الشاطئ، ويضم مسبحين خارجيين وفضاء فسيح يطل على البحر.


توفر الغرف في La Cigale Tabarka تكييف وتلفزيون مع قنوات فضائية وشرفة أو تراس.



يوفر المطعم في La Cigale Tabarka خدمة البوفيه مع المأكولات التقليدية، ويمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بمركز العلاج بمياه البحر المتوفر في الموقع.


يوفر La Cigale Tabarka إمكانية الدخول المباشر إلى ملاعب التنس وملعب طبرقة للغولف، كما تتوفر مرافق غوص السكوبا وركوب الخيل في المواقع القريبة.


صُنف La Cigale Tabarka على أنه الأفضل قيمة في طبرقة! فالضيوف هنا يحصلون على مزايا أكثر مقابل ما يدفعونه بالمقارنة مع أماكن إقامة أخرى في المدينة.



  
  
     
  
cadre-4c898056705f7914002a5e231d2d1729-2019-04-21 12:13:31






2 de 2 commentaires pour l'article 164390

Sly  ()  |Samedi 14 Juillet 2018 à 12h 05m |           
Un des meilleurs hotels en Tunisie !!
c'est un 5* pour de vrai

3azizou  (Tunisia)  |Jeudi 05 Juillet 2018 à 14h 21m |           
الاسعار هل هي ايضا جيدة

كم يبلغ سعر الليلة



En continu

الأحد 21 أفريل 2019 | 15 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:26 19:01 16:01 12:25 05:37 04:03
18°
 19° % 68 :الرطــوبة
تونــس 15°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
19°-1530°-1428°-1526°-1522°-14
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555852579|164390 11290|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires