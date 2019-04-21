نزل لاسيغال طبرقة... ستشعر وكأنك نجم

Dimanche 21 Avril 2019
بلاغ صحفي - يوفر لكم نزل لاسيغال طبرقة عروضا مميزة بمناسبة صيف 2018 حيث ستشعر وكأنك نجم وتستمتع بالمعاملة والخدمات الراقية في أحد أفضل الفنادق في تونس.
ويقع La Cigale Tabarka في مدينة طبرقة الساحلية التونسية ويبعد مسافة 20 متر فقط من الشاطئ، ويضم مسبحين خارجيين وفضاء فسيح يطل على البحر.
توفر الغرف في La Cigale Tabarka تكييف وتلفزيون مع قنوات فضائية وشرفة أو تراس.
يوفر المطعم في La Cigale Tabarka خدمة البوفيه مع المأكولات التقليدية، ويمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بمركز العلاج بمياه البحر المتوفر في الموقع.
يوفر La Cigale Tabarka إمكانية الدخول المباشر إلى ملاعب التنس وملعب طبرقة للغولف، كما تتوفر مرافق غوص السكوبا وركوب الخيل في المواقع القريبة.
صُنف La Cigale Tabarka على أنه الأفضل قيمة في طبرقة! فالضيوف هنا يحصلون على مزايا أكثر مقابل ما يدفعونه بالمقارنة مع أماكن إقامة أخرى في المدينة.
ويقع La Cigale Tabarka في مدينة طبرقة الساحلية التونسية ويبعد مسافة 20 متر فقط من الشاطئ، ويضم مسبحين خارجيين وفضاء فسيح يطل على البحر.
توفر الغرف في La Cigale Tabarka تكييف وتلفزيون مع قنوات فضائية وشرفة أو تراس.
يوفر المطعم في La Cigale Tabarka خدمة البوفيه مع المأكولات التقليدية، ويمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بمركز العلاج بمياه البحر المتوفر في الموقع.
يوفر La Cigale Tabarka إمكانية الدخول المباشر إلى ملاعب التنس وملعب طبرقة للغولف، كما تتوفر مرافق غوص السكوبا وركوب الخيل في المواقع القريبة.
صُنف La Cigale Tabarka على أنه الأفضل قيمة في طبرقة! فالضيوف هنا يحصلون على مزايا أكثر مقابل ما يدفعونه بالمقارنة مع أماكن إقامة أخرى في المدينة.
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Par:dallalihtm (Europe )
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