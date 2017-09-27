Régions|

إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في منطقة ''السكرين'' من ولاية المنستير

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - أحبطت فجر اليوم الابعاء، الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني في المكنين من ولاية المنستير عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة من منطقة "السكرين" بمعتمدية طبلبة بالجهة نحو السواحل الايطالية لمجموعة من الشباب يبلغ عددهم 17 شخصا وهم من متساكني أحياء شعبية في تونس الكبرى ووقع إيقافهم ومباشرة الأبحاث معهم، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وأضاف، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنّ أعوان الامن بعد التحرّي أوقفوا الوسيط وحجزوا مبلغا ماليا قدره حوالي 20 ألف دينار تونسي وما يناهز ألفي أورو(حوالي 5800 دينار)، مبيّنا أنّ هذه المجموعة من الشباب كانت ستبحر بهم على متن قارب في حالية سيئة جدّا.



Publiأ© le:2017-09-27 21:04:22

  
  
  
  
cadre-dabc37319e56ed1b5b6a0d25a6081818-2017-09-27 21:04:22





0 de 0 commentaires pour l'article 148289



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12822,0

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 2,91932 DT        1$ =2,44859 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   830,6 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148289 800|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires