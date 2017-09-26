تونس تحافظ على المرتبة 95 في مؤشر دافوس للتنافسية العالمي

يُشار إلى أن تونس كانت تحتل المرتبة الـ92 العام 2015 -2016 و87 العام 2014- 2015 و83 العام 2013-2014.
وتقرير «دافوس» يعد تقييمًا سنويًّا للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد 138 دولة حول العالم، بحسب ما أوردت وكالة «تونس - أفريقيا» للأنباء، اليوم الثلاثاء.
ويستند ترتيب تنافسية الدول إلى مؤشر التنافسية العالمية الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى في العام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة.
Publié le:2017-09-26 12:27:32
Par:fenac (Tunisia ) Par Mobile
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