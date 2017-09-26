Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Dart Al Ayyam  
Economie

تونس تحافظ على المرتبة 95 في مؤشر دافوس للتنافسية العالمي

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - احتلت تونس المرتبة رقم 95 في مؤشر «دافوس» للتنافسية العالمية، محافِظة بذلك على المرتبة نفسها للسنة الماضية، استنادًا إلى تقريرها الأخير للعام 2017-2018.

يُشار إلى أن تونس كانت تحتل المرتبة الـ92 العام 2015 -2016 و87 العام 2014- 2015 و83 العام 2013-2014.


وتقرير «دافوس» يعد تقييمًا سنويًّا للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد 138 دولة حول العالم، بحسب ما أوردت وكالة «تونس - أفريقيا» للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ويستند ترتيب تنافسية الدول إلى مؤشر التنافسية العالمية الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى في العام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة.

Publié le:2017-09-26 12:27:32

  
  
  
  
cadre-d67c44e6171275ec7285d8ffbecabd46-2017-09-26 12:27:32





0 de 0 commentaires pour l'article 148211



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12696,9

  • (25 sept)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 2,92075 DT        1$ =2,43940 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 sept)   925,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148211 301|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires