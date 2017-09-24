تفكيك خلية تكفيرية في المنيهلة من ولاية أريانة

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد، أنه بالتحري مع هؤلاء العناصر اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وعقد اجتماعات قصد استقطاب الشباب لغاية تبني الفكر ذاته كما كانوا يعتزمون التحول إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وأكّدوا عدم اعترافهم بدستور الدولة التونسية وتكفيرها.
وقد أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عنصر خامس بالخلية بالتفتيش.
Publié le:2017-09-24 17:46:07
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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