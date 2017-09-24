Radio Babnet Tunisie  On Air: Ragheb Alama - Nassini Edounia  
Régions

تفكيك خلية تكفيرية في المنيهلة من ولاية أريانة

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بأريانة أمس السبت، من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 23 و32 سنة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد، أنه بالتحري مع هؤلاء العناصر اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وعقد اجتماعات قصد استقطاب الشباب لغاية تبني الفكر ذاته كما كانوا يعتزمون التحول إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وأكّدوا عدم اعترافهم بدستور الدولة التونسية وتكفيرها.
وقد أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عنصر خامس بالخلية بالتفتيش.



Publié le:2017-09-24 17:46:07

  
  
  
  
cadre-aa5e19082f498f3a0b0f4162d9213d3a-2017-09-24 17:46:07





0 de 0 commentaires pour l'article 148118



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148118 277|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires