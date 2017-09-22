عبيد البريكي يؤكد أنه سيعلن قريبا عن تأسيس حزب سياسي يساري جديد

Vendredi 22 Septembre 2017



بــاب نــات - أكد النقابي عبيد البريكي، أنه سيعلن في غضون الأسبوعين المقبلين، عن تأسيس حزب سياسي يساري جديد، مبينا أنه بصدد إجراء مشاورات مع العائلة اليسارية الموسعة لتنضم لهذا المشروع السياسي وتشارك في بنائه.



وأوضح البريكي، في تصريح اليوم الجمعة ل (وات)، أن الحزب الجديد سيعمل على خلق توازن بالمشهد السياسي، عبر التموقع في صف المعارضة البناءة، مؤكدا أن حزبه لن يربك البتة عمل الجبهة الشعبية ولا الأحزاب المنضوية تحته كحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وسيتوجه إلى عديد الشخصيات والمجموعات التي لم تحسم أمرها بعد في الإنضمام إلى أحد الأحزاب.





وفي تعقيبه على سؤال حول الأسباب الكامنة وراء تأسيس هذا الحزب الجديد، أفاد القيادي السابق بالاتحاد العام التونسي للشغل، "بأن المشهد السياسي، قد تشكل تقريبا قبل خوض غمار الإنتخابات البلدية"، وإتضح أن الائتلاف الحاكم يتكون من حركتي النهضة ونداء تونس ومن المحسوبين على النظام السابق، إلى جانب بعض الأحزاب التي قال "إنها مازالت لم تقم بدورها كما يجب في المعارضة".

يذكر أن عبيد البريكي، كان قد شغل منصب وزير للوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد في الحكومة الأولى ليوسف الشاهد، قبل إقالته من منصبه في 25 فيفري 2017 .

كما شغل قبل ذلك خطّة أمين عام مساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل، وناطقا رسميا لنفس المنظمة الشغيلة إبان الثورة ، قبل أن يتقلد منصب مسؤول عن برنامج ومستشار لدى منظمة العمل العربية طيلة أربع سنوات.

أيمن



Publié le:2017-09-22 17:27:28

