إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص على خلفية الأحداث التي جدت بالمدرسة الابتدائية ''عقبة ابن نافع'' في صفاقس

Mercredi 20 Septembre 2017



بــاب نــات - قرّر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 مساء اليوم الأربعاء إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص وإبقاء امرأتين بحالة سراح على خلفيّة الأحداث التي جدت بالمدرسة الابتدائية "عقبة ابن نافع" بحي البحري في معتمدية صفاقس الغربية في الأيام القليلة الماضية وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مراد التركي مراسل (وات) بالجهة.



وأضاف ذات المصدر قوله إنه وجهت لجميع المظنون فيهم تهم تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد والقذف العلني والاعتداء بالعنف الخفيف وجبر موظف عمومي على عدم فعل أمر من علائق وظيفه.

وذكر مراد التركي أنه سوف تعقد جلسة محاكمة المتهمين يوم 25 سبتمبر الجاري أمام الدائرة الجناحية بابتدائية صفاقس 2.







Publié le:2017-09-20 19:46:23

