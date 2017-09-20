Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - La Gherek Ma Madadt Yadan  
Régions

حركية غير مسبوقة في معبر ذهيبة- وازن بعد غلق معبر راس الجدير من الجانب الليبي

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - يشهد معبر ذهيبة-وازن حركية غير مسبوقة من حيث عدد المسافرين من كل الجنسيات (خاصة الليبية)، في الاتجاهين، وذلك نتيجة غلق معبر راس جدير (ولاية مدنين) من الجانب الليبي، بسبب نشوب صراعات مسلحة غير بعيد عن المعبر.

وافاد مصدر امني بمعبر ذهيبة مراسل (وات) بالجهة ان "عدد المسافرين تجاوز يوم امس الثلاثاء 3800 مسافر بين داخل للتراب التونسي ومغادر منه"، وقدر ذات المصدر ان يصل العدد اليوم الاربعاء الى "4000مسافر"، واضاف ان "صفوف المسافرين الراغبين في الدخول الى التراب التونسي امتدت من الجانب الليبي الى اكثر من كيلومتر" حسب تقديره.


واشار الى ان "تواصل اشغال بناء المبنى الجديد للمعبر على مساحة واسعة (بكلفة قدرت بحوالي 16 مليون دينار)، زادت في صعوبة حركة المرور، لا سيما وان كل وسائل النقل الثقيلة والخفيفة تمر من المعبر بعد اجراء الرقابة اللازمة".

Publié le:2017-09-20 10:18:47

  
  
  
  
cadre-349b58375f02fb32afe50a07477ad451-2017-09-20 10:18:47





0 de 0 commentaires pour l'article 147936



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13136,4

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,91504 DT        1$ =2,44422 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1186,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147936 136|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires