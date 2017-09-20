حركية غير مسبوقة في معبر ذهيبة- وازن بعد غلق معبر راس الجدير من الجانب الليبي

وافاد مصدر امني بمعبر ذهيبة مراسل (وات) بالجهة ان "عدد المسافرين تجاوز يوم امس الثلاثاء 3800 مسافر بين داخل للتراب التونسي ومغادر منه"، وقدر ذات المصدر ان يصل العدد اليوم الاربعاء الى "4000مسافر"، واضاف ان "صفوف المسافرين الراغبين في الدخول الى التراب التونسي امتدت من الجانب الليبي الى اكثر من كيلومتر" حسب تقديره.
واشار الى ان "تواصل اشغال بناء المبنى الجديد للمعبر على مساحة واسعة (بكلفة قدرت بحوالي 16 مليون دينار)، زادت في صعوبة حركة المرور، لا سيما وان كل وسائل النقل الثقيلة والخفيفة تمر من المعبر بعد اجراء الرقابة اللازمة".
Publié le:2017-09-20 10:18:47
Par:jeb2013ri (Tunisia )
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