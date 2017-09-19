إنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة الكاف
Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات -
أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل إنقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة الكاف، بداية من الساعة العاشرة صباحا ، وذلك نتيجة أشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ صباح اليوم الثلاثاء على المحوّل الكهربائي بمحطة الضخّ الرئيسية بمنطقة عبيدة بالكاف.
وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء 19 سبتمبر والأربعاء 20 سبتمبر 2017.
Publié le:2017-09-19 12:34:12
cadre-65e1ccc68e0b1801d3567ec09498d74a-2017-09-19 12:34:12
Par:moezz (Tunisia )
Sur: علي العريض مغازلا السبسي: الرئيس نجح في تبديد الإشاعات والشبهات التي تفنن البعض في الترويج لها