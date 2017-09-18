Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Sodefa  
Médias

النقابة الوطنية للصحافيين تندد بالاعتاء على احد الصحافيين بصفاقس من طرف قوات الامن

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - نددت النقابة الوطنية للصحافيين في بيان لها عشية اليوم بايقاف فرقة أمنية صباح اليوم الإثنين الصحفي بإذاعة "الديوان أف أم" حمدي السويسي خلال تغطيته لتحرك احتجاجي أمام المدرسة الابتدائية بحي البحري بولاية صفاقس وتعمد الأعوان الاعتداء بالعنف المادي على الصحفي خلال نقله إلى مركز الأمن مما انجر عنه أضرار جسدية وتسبب في تحطم نظارته وفق تص البيان.

ولاحظ البيان انه رغم إفصاح الصحفي عن هويته إلا أن أعوان الأمن اعتدوا عليه بالعنف على مستوى الوجه ليتم دفعه إلى داخل السيارة الأمنية ونقله إلى منطقة الأمن بصفاقس الجنوبية.


كما اشار الى ان وحدة الرصد اتصلت بمدير مكتب الاتصال والإعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح الذي أكد أن "اعوان الأمن قاموا بإيقاف السويسي للاشتباه به في بداية الأمر اذ اعتقد أعوان الأمن أنه من المحتجين على احدى المربيات التي عمد بعض الاشخاص الى اتهامها بتهم باطلة ذهبت الى حد تكفيرها .
وأضاف مصباح أنه" في حال ثبت أن الصحفي قام بتقديم هويته الصحفية للأمن فستقوم الوزارة بفتح تحقيق في الغرض والتثبت من الحادثة".

وافادت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانها بانه بعد تدخل وزارة الداخلية قدم رئيس المركز اعتذاره للصحفي الذي استرجع وثائقه.
وعبرت النقابة عن تندبدها بالاعتداء الخطير الذي طال الصحفيين في إذاعة"الديوان أف أم" مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الغرض وتتبع المسؤولين عنه مؤكدة استعدادها لدعم مسار مقاضاة المعتدين على حمدي السويسي ووضعها لمستشاريها القانونيين على ذمته.

Publié le:2017-09-18 18:14:39

  
  
  
  
cadre-335a186d15fbc89311d70d178503d5ec-2017-09-18 18:14:39





0 de 0 commentaires pour l'article 147867



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147867 230|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires