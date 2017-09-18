النقابة الوطنية للصحافيين تندد بالاعتاء على احد الصحافيين بصفاقس من طرف قوات الامن

ولاحظ البيان انه رغم إفصاح الصحفي عن هويته إلا أن أعوان الأمن اعتدوا عليه بالعنف على مستوى الوجه ليتم دفعه إلى داخل السيارة الأمنية ونقله إلى منطقة الأمن بصفاقس الجنوبية.
كما اشار الى ان وحدة الرصد اتصلت بمدير مكتب الاتصال والإعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح الذي أكد أن "اعوان الأمن قاموا بإيقاف السويسي للاشتباه به في بداية الأمر اذ اعتقد أعوان الأمن أنه من المحتجين على احدى المربيات التي عمد بعض الاشخاص الى اتهامها بتهم باطلة ذهبت الى حد تكفيرها .
وأضاف مصباح أنه" في حال ثبت أن الصحفي قام بتقديم هويته الصحفية للأمن فستقوم الوزارة بفتح تحقيق في الغرض والتثبت من الحادثة".
وافادت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانها بانه بعد تدخل وزارة الداخلية قدم رئيس المركز اعتذاره للصحفي الذي استرجع وثائقه.
وعبرت النقابة عن تندبدها بالاعتداء الخطير الذي طال الصحفيين في إذاعة"الديوان أف أم" مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الغرض وتتبع المسؤولين عنه مؤكدة استعدادها لدعم مسار مقاضاة المعتدين على حمدي السويسي ووضعها لمستشاريها القانونيين على ذمته.
Publié le:2017-09-18 18:14:39
Par:mandhouj (France )
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