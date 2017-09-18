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السبت القادم الامضاء على الزيادات في قطاع الصحافة المكتوبة

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - أفاد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للإعلام غسان القصيبي ، بأن الإمضاء على الملحق التعديلي للزيادات في أجور العاملين في الصحافة المكتوبة بعنوان 2016-2017 ، سيكون يوم السبت القادم بمقر رئاسة الحكومة.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن موكب التوقيع سيحضره رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وممثل الجامعة التونسية لمديري الصحف وممثل النقابة العامة للإعلام ووزير الشؤون الاجتماعية.


وأكد القصيبي ، على ضرورة تنفيد بقية القرارات التى أعلن عنها في السابق ، والتى من شأنها أن تنقذ الصحافة المكتوبة من الافلاس وأن تخفف الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الصحفية، على غرار تفعيل الإجراء الخاص بتكفل الدولة بالتغطية الاجتماعية، والتوزيع العادل للاشتراكات العمومية والإشهار العمومي.

Publié le:2017-09-18 16:02:36

  
  
  
  
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