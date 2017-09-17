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وزيرة المراة والأسرة والطفولة تأذن بمتابعة حادثة اعتداء مواطنة الجمعة الماضي على مكتب مندوب حماية الطفولة بمدنين

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - أذنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بمتابعة ملف حادثة اعتداء طالت يوم الجمعة الماضي مكتب مندوب حماية الطفولة بمدنين، وفق بلاغ لوزارة المرأة والأسرة والطفولة.

وعبرت الوزارة عن إدانتها الشديدة لهذا الإعتداء الذي قامت به مواطنة على مكتب مندوب حماية الطفولة بمدنين، مما خلف اضرارا كبيرة بمحتويات المكتب واستوجب تدخلا امنيا لايقاف المعتدية.


كما أعربت عن تضامنها التام مع إطارات واعوان المكتب الجهوي لحماية الطفولة بمدنين مثمنة ما تحلوا به من مهنية عالية إزاء هذه الحادثة.

وأهابت الوزارة بكل المواطنين من أجل التحلي بواجب الإحترام والسلوك الحضاري في التعامل مع هذا المرفق العمومي الحيوي المكلف بالسهر على حماية الأطفال والتعهد بهم، مذكرة بأنها لن تتسامح مع أي تجاوز في هذا الخصوص.



Publié le:2017-09-17 15:58:05

  
  
  
  
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