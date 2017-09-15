Radio Babnet Tunisie  On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun2  
Régions

احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بعرض سواحل هرقلة بسوسة

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، صباح اليوم الجمعة، من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه السواحل الاوروبية ، وذلك على بعد حوالي 50 كلم من سواحل مدينة هرقلة من ولاية سوسة، حسب ما أفاد به مصدر أمني من نفس الفرقة مراسل (وات) بالجهة .

وأوضح المصدر ذاته أن 7 شبان اصيلي مناطق مختلفة من تونس وفتاة جزائرية، حاولوا اجتياز الحدود البحرية باستعمال زورق مطاطي، إلا أن الفرقة المتنقلة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة تمكنت من إحباط العملية في عرض البحر على مستوى مدينة هرقلة، مشيرا الى أنه بعد إحالتهم على فرقة الارشاد البحري بسوسة والتحري معهم تبين انهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود وذلك بعد ان انطلقوا من شواطئ شط مريم.



Publié le:2017-09-15 18:25:56

  
  
  
  
cadre-cf44eceb6c716e85640f36dc32641453-2017-09-15 18:25:56





0 de 0 commentaires pour l'article 147755



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147755 595|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires