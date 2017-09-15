احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بعرض سواحل هرقلة بسوسة
Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات -
تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، صباح اليوم الجمعة، من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه السواحل الاوروبية ، وذلك على بعد حوالي 50 كلم من سواحل مدينة هرقلة من ولاية سوسة، حسب ما أفاد به مصدر أمني من نفس الفرقة مراسل (وات) بالجهة .
وأوضح المصدر ذاته أن 7 شبان اصيلي مناطق مختلفة من تونس وفتاة جزائرية، حاولوا اجتياز الحدود البحرية باستعمال زورق مطاطي، إلا أن الفرقة المتنقلة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة تمكنت من إحباط العملية في عرض البحر على مستوى مدينة هرقلة، مشيرا الى أنه بعد إحالتهم على فرقة الارشاد البحري بسوسة والتحري معهم تبين انهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود وذلك بعد ان انطلقوا من شواطئ شط مريم.
Publié le:2017-09-15 18:25:56
cadre-cf44eceb6c716e85640f36dc32641453-2017-09-15 18:25:56
Par:kamelwww (France )
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