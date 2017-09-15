مشاركة تونس في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الخارجية

وأفاد الجهيناوي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بالخصوص مشاركة تونس في أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاجتماع الذي سيعقده يوم 18 سبتمبر الجاري بنيويورك مع وزراء خارجية فرنسا وكندا وقطر في إطار متابعة نتائج الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020".
كما استعرض اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود التونسية المبذولة للتقريب بين مختلف الفرقاء الليبيين وايجاد تسوية سياسية شاملة، وفق ذات البلاغ.
Publié le:2017-09-15 14:12:44
Par:kamelwww (France )
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