Radio Babnet Tunisie  On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun2  
Politique

مشاركة تونس في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الخارجية

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي.
وأفاد الجهيناوي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بالخصوص مشاركة تونس في أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاجتماع الذي سيعقده يوم 18 سبتمبر الجاري بنيويورك مع وزراء خارجية فرنسا وكندا وقطر في إطار متابعة نتائج الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020".

كما استعرض اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود التونسية المبذولة للتقريب بين مختلف الفرقاء الليبيين وايجاد تسوية سياسية شاملة، وفق ذات البلاغ.



Publié le:2017-09-15 14:12:44

  
  
  
  
cadre-78ee810ca8fcfefd4b19c1519f440cb8-2017-09-15 14:12:44





0 de 0 commentaires pour l'article 147744



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147744 711|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires