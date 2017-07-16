قوارب من القوارير البلاستيكية تبحر في شاطئ المعمورة

Dimanche 16 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-16 12:22:23

- شهد شاطئ المعمورة نهاية الاسبوع المنقضي إبحار مجموعة من القوارب المصنوعة من القوارير البلاستيكية في مسابقة بحرية طريفة جاءت لتتوج مشروعا بيئيا رياضيا تنشيطيا لاعادة استعمال النفايات البلاستيكية انجزته جمعية حماية الشريط الساحلي بالمعمورة من 6 الى 16 جويلية بالشراكة مع دار الشباب بالمعمورة.وأكد رئيس جمعية حماية الشريط الساحلي بالمعمورة، محمد البناي، لـ"وات"، أنّ المشروع قام على تنظيم مجموعة من ورشات صنع قوارب من القوارير البلاستيكية اشرف عليها مؤطر مختص قادم من بولونيا.وقد تولى المؤطر خلال الفترة الممتدة من 9 الى 12 جويلية 2017 الاشراف على ورشات صنع القوارب من خلال تكوين قرابة 30 شاب من مدينة المعمورة والمدن المجاورة في مجال اعادة استعمال النفايات البلاستكية.وابرز البناي ان هذا المشروع، الذي شد اهتمام سكان مدينة المعمورة والمصطافين المتوافدين باعداد غفيرة عليها، اضفى اجواء من الفرحة والبهجة على شاطئ المعمورة ومكن من تعميق الوعي البيئي عبر بالامكانيات المتاحة لاعادة استعمال النفايات البلاستكية والقوارير البلاستيكية التي تم جمعها في اطار حملات بيئية لتنظيف الشاطئ.واوضح ان مشروع صناعة قوارب من القوارير البلاستيكية انجز في اطار مشروع بيئي تحسيسي تنجزه الجمعية منذ بداية شهر مارس المنقضي واطلق عليه اسم " بريكو من النفايات الى البحر".ويرنو المشروع، الذي يستهدف اساسا، تلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية، الى مزيد التحسيس باهمية المحافظة على نظافة الشواطئ وحمايتها من التلوث، عبر منح المشاركين في ورشاته الفرصة لاكتشاف السبل الممكنة لاعادة استعمال النفايات من مختلف المواد ولصناعة معدات قابلة للاستعمال اليومي.وابرز البناي ان المشروع قد بلغ جملة من الاهداف الهامة ولا سيما منها الجمع بين الترفيه والافادة وخلق تنافس بين الفرق الشبابية لحماية الشاطئ من التلوث ولصنع نماذج جمية من قوارب القوارير البلاستيكية.