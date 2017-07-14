وزارة النقل تتعهد بالانطلاق في الترتيبات اللازمة لإحداث شركة جهوية للنقل بتوزر

Vendredi 14 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 19:04:03

- أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية توزر، عبد الرؤوف الشابي، أن وزير النقل، أنيس غديرة، تعهد في جلسة جمعته، يوم أمس الخميس، بعدد من نواب الجهة، بالانطلاق في التنسيق مع المجلس الجهوي لولاية توزر لوضع الترتيبات اللازمة لإحداث شركة جهوية للنقل بما يضمن أسطولا جديدا وخدمات أفضل.وأوضح ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الجلسة أفضت إلى التعهد بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين خدمات النقل البري والجوي في الجهة، وذلك في ظل بروز اشكاليات في الفترة الأخيرة تعلقت بربط الجهة بحافلات الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وتكرر حوادث الطرقات، ما أدى الى احتجاج عدد من ناشطي المجتمع المدني ومطالبتهم بإحداث شركة جهوية للنقل.و ذكر أنه سيتم في إطار فك عزلة المعتمديات الحدودية "حزوة" و"تمغزة" عن مركز الولاية، تأمين خط يومي يربط المعتمديتين بمدينة توزر عن طريق الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة، مبينا في ما يتعلق بتحسين خدمات الشركة الوطنية للنقل بين المدن، أن الإدارة العامة للشركة قررت تعزيز الخطوط التي تربط توزر بالعاصمة وبمدن ساحلية بـ4 حافلات جديدة، وإعادة خط نفطة- سوسة، وتمديد خط نفطة -تونس لينطلق مستقبلا من مدينة حزوة، مع تمكين أعوان الشركة من رسكلة لتفادي حوادث الطرقات.وأشار الى أن الإجراءات شملت، كذلك، النقل الجوي، حيث تمت برمجة 3 رحلات أسبوعية مباشرة تربط توزر بباريس وذلك انطلاقا من شهر سبتمبر 2017 وهو الموسم الشتوي الذي يعود فيه نشاط الرحلات الدولية بمطار توزر- نفطة.