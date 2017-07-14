تطور حركة المسافرين على الخطوط التونسية ب 26 بالمائة في جوان 2017

Vendredi 14 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 11:13:18

- تطورت حركة المسافرين على رحلات الخطوط التونسية خلال شهر جوان 2017 بنسبة 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.وافاد بلاغ اصدرته الناقلة الوطنية، الجمعة، ان الحركة التجارية قد ارتفعت إجمالا من 200 الف و217 مسافر إلى 252 الف و356 مسافر، اذ تطورت الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 9ر11 بالمائة، أي من 186 الف و944 مسافر إلى 209 الاف و104 مسافرا فيما ارتقت الحركة التجارية الإضافية من 699 مسافرا إلى 1134 مسافرا.كما سجلت الحركة التجارية غير المنتظمة للمسافرين زيادة من 574 12 مسافرا إلى 118 42 مسافرا وذلك بفضل انتعاش الحركة السياحية .ومن جهتها تطورت نسبة التعبئة خلال شهر جوان 2017 بنسبة 65 بالمائة بعد أن كانت تقدّر بـ 5ر60 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2016 أمّا على مستوى الأسواق المتعامل معها، وعلى مستوى الحركة المنتظمة فقد سجّلت الخطوط التونسية تطوّرا في نشاط الأسواق الأوروبية التي استاثرت على نسبة 9ر73 بالمائة من النشاط التجاري الإجمالي، بنسبة تقدّر بـ7ر12 بالمائة.وتطوّر بالتوازي نشاط الأسواق الإفريقية (8ر12 بالمائة من النشاط التجاري الإجمالي) بنسبة 5ر9 بالمائة ونشاط أسواق كل من المملكة العربية السعودية وتركيا ولبنان ومصر، والذي يمثل 8ر11 بالمائة، بنسبة 4ر3 بالمائة .وبلغ عدد المسافرين على مستوى أمريكا الشمالية ( مونريال) خلال شهر جوان 2017، 3.154 مسافرا، وفق ذات البلاغ.