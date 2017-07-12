عمليات الإطفاء متواصلة لإخماد عدة حرائق بعدد من الغابات

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات

عمليات الإطفاء متواصلة لإخماد حريق هائل بمرتفعات نفزة في ولاية باجة

حريق جبل بيرينو في القصرين يأتي على 700 هكتار من الاشجار والنباتات





Publié le:2017-07-12 20:22:27

تواصل وحدات الحماية المدنية بولاية نابل بمساعدة وحدات من بن عروس ورادس، السيطرة على الحريق الذي نشب منتصف نهار اليوم الاربعاء بجبل سيدي عبد الرحمان من ولاية نابل، والذي امتد على مساحة تناهز 100 هكتار، وفق تقديرات اولية أكدها معتمد منزل بوزلفة نزيه التومي لمراسل (وات) بالجهة.وذكر بوزلفة ان "وحدات الحماية المدنية تسعى جاهدة للاحاطة بالحريق الهائل قبل ان تتسع رقعته ويصل الى المناطق الفلاحية والسكنية المحاذية للجبل"، وابرز ان الحريق "انطلق حسب شهود عيان، من منطقة الكلبوسي، ثم امتد بسبب حرارة الطقس وهبوب بعض الرياح الى منطقتي العيثة والطرخان".من جهة أخرى، اشار معتمد منزل بوزلفة الى امكانية الاستعانة بطائرة من الجيش الوطني للقيام بطلعات بغاية معاضدة الجهود المبذولة لاطفاء الحريق.من جانبه، أبرز المدير الجهوي للحماية المدنية أن "6 شاحنات اطفاء من نابل وبن عروس تحاول حاليا اطفاء الحريق والوصول الى قلبه من اجل السيطرة عليه"، مضيفا ان "شاحنة سابعة في طريقها لمعاضدة مجهودات الفرق على الميدان".واكد ان "اكثر من 50 عونا بين حماية مدنية وغابات وتجهيز يتدخلون حاليا على الميدان لاطفاء الحريق وحصره لتفادي انتشاره"، واشار الى "وجود صعوبات كبيرة في الوصول الى قلب الحريق خاصة وانه اندلع بمنطقة غابية وعرة تتميز بكثافة نسيجها النباتي وخاصة بوجود اعداد كبيرة من شجر الصنوبر والبندق".تواصل وحدات الجيش الوطني، والحماية المدنية، وأعوان الغابات، والحرس الوطني، وعدد من المواطنين الجهود للسيطرة على حريق هائل نشب، منذ امس الثلاثاء، بمنطقة خرقالية بنفزة من ولاية باجة، والذي أتى، الى حد الان، على قرابة 30 هكتارا من أشجار البندق والصنوبر والفلين، حسب ما أكدته مصادر مختلفة لمراسلة (وات) بالجهة.وفي هذا الصدد، أفاد معتمد نفزة، الزهاني المنصوري، في تصريح لمراسلة (وات)، ان الوحدات نجحت، الى حد الان، في عزل منطقة الحريق حتى لا يأتي على مساحات إضافية من الغابات الممتدة حوله وحتى لا يصل الى المناطق السكنية غير ان كل الاطراف تواجه صعوبة كبيرة فى السيطرة على هذا الحريق نظرا إلى كونه نشب بأعلى مرتفع لهضبة بالمنطقة، ولصعوبة تضاريس غابة خرقالية، ولعدم توفر ممرات كافية، إلى جانب تشابك الاشجار وكثافتها، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة.يشار الى أن أسباب الحريق لم تعرف الى حد الان، غير انه من المرجح ان يكون الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، المسجل يوم امس واليوم، من الاسباب الممكنة للحريق.تسبب الحريق، الذي نشب منذ حوالي أسبوع، في جبل بيرينو بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ، في إتلاف ما يناهز 700 هكتار من اشجار ونباتات، وذلك إلى غاية عشية يوم أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، عبد الباقي حقي، اليوم الاربعاء، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.وأوضح حقي أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة وما يقوم به أعوان دائرة الغابات والحماية المدنية من تدخلات متواصلة ومن تسخير لكل امكانياتهم، الا انهم لم يتمكنوا بعد من السيطرة على هذا الحريق الهائل الذي انتقل وانتشر في مناطق مختلفة من المرتفع المذكور .وأضاف ان المجهودات موجهة، حاليا، بالأساس لمنع انتقال الحريق إلى التجمعات السكنية المتاخمة للجبل والحيلولة دون وصوله إلى اراضيهم، وذلك لحماية محاصيلهم الفلاحية واشجارهم ومساكنهم ، مؤكدا أنه لم يتم بعد تسجيل أية أضرار في ممتلكات متساكني هذه التجمعات .ولفت رئيس دائرة الغابات إلى أن هذا الحريق ،الذي ما تزال إلى غاية اليوم اسبابه مجهولة، يتطلب طائرات اطفاء ودعما اضافيا من الجهات المجاورة للسيطرة عليه ومنع وصوله إلى المتساكنين القاطنين بسفحه .وشار إلى أن عددا من متساكني مناطق "عين القلال " و "العوينات" و"الكباسي" و" الحماد" و"السفاية" و"الملاحة" المتاخمة لجبل بيرينو في تالة ، قد أطلقوا في بداية الاسبوع الجاي نداءات استغاثة إلى السلط الوطنية والجهوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، للتدخل واخماد الحريق المندلع بغابة هذا الجبل نظرا لما سببه دخانه الكثيف من اختناقات في صفوفهم و اضطر بعضهم إلى مغادرة مساكنهم .