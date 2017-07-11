تكثيف المشاريع المشتركة بين ولاية الكاف ومقاطعة ''السان ماريتيم''

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 20:08:20

- عبّر رئيس مقاطعة "السان ماريتيم" الفرنسية، باسكال مرتان، اليوم الثلاثاء، لدى زيارة أداها إلى ولاية الكاف، عن عزم مقاطعته تدعيم التعاون والتبادل مع ولاية الكاف، من خلال تكثيف انجاز المشاريع المشتركة والاستفادة من خبرة الجهتين في مختلف المجالات، معبرا عن أمله في تطوير الشراكة في مجال حماية المحيط والصحة والثقافة، والشؤون الاقتصادية والحماية المدنية.واكد مرتان في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، لدى اشرافه على نهاية دراسة مشروع الحد من انبعاثات الغازات التي تتسبب في الانحباس الحراري، ان المشروع سيمكن جهة الكاف من التحكم في هذه الانبعاثات والحد من حجمها بما سيسمح من تحسين عيش المواطنين، وفق تصوره.