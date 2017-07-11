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Justice

الإعتداء على الحافلة الجزائرية: بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 6 أشخاص

Mardi 11 Juillet 2017
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 ستّ بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 مشتبه بهم في حادثة الاعتداء بجهة السيجومي على حافلة كانت تقل مواطنين جزائريين مما أدى الى إصابة عدد منهم، وقرّر الإبقاء على 17 آخرين في حالة سراح مع مواصلة الأبحاث.
وكان ركّاب الحافلة الجزائريّة تعرضوا للإعتداء إثر تدخل البعض منهم لنجدة مواطنة تونسية كانت ضحية عملية سلب لحقيبتها اليدوية.




Publié le:2017-07-11 08:06:28

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