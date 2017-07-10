هيئة الانتخابات: عمليات التسجيل للانتخابات البلدية تبقى دون المامول

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 11:50:20

- بلغت عمليات التسجيل للانتخابات البلدية المقبلة الى غاية منتصف ليلة امس الاحد 124 الف و410 عملية من بينها 61 الف و688 في صفوف الاناث و62 الف و722 في صفوف الذكور.وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عدد عمليات التسجيل تبقى دون المامول رغم الانطلاق منذ 7 جويلية وبنسق تصاعدي في العمليات التحسيسية للتشجيع على التسجيل من خلال تامين الومضات الاشهارية بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة والالكترونية وعبر التعليق بالمناطق الحضارية.واكد في هذا السياق ان الهيئة تعمدت استعمال وسائل الاتصال الحديثة (فايس بوك،تويتر وانستاغرام) لاستقطاب فئتي الشباب والنساء وحثها على الاقبال على التسجيل بكثافة في هذه الانتخابات التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2017.وكشف بان ولايتي سيدي بوزيد والقصرين وتونس 1 تتصدر بقية الولايات في نسب عمليات التسجيل حيث بلغ عدد المسجلين بولاية سيدي بوزيد 9156 تليها ولاية القصرين ب9091 ثم تونس 1 بعدد قدر ب6689 مشيرا الى ان ولايتي تطاوين وقفصة وتونس 2 قد عرفت ادنى عملية تسجيل حيث لم يتجاوز العدد في ولاية تطاوين 1834 مقابل 2103 بولاية قفصة و2361 بتونس 2 .واوضح ذات المصدر انه سيتم بداية من اليوم الاثنين تكثيف حضور فرق التسجيل والتحسيس المتنقلة بالجهات الداخلية وذلك بهدف مزيد تغطية اماكن تواجد المواطنين على غرار الشواطئ والمهرجانات فضلا عن المساحات التجارية الكبرى المغطاة من قبل الهيئة في كامل تراب الجمهورية مذكرا باهمية تحيين التسجيل بالنسبة للمواطنين الذين غيروا عناوين اقامتهم بين 2014 و2017 .وعن برنامج عمل الهيئة الانتخابية قال بفون انه يتميز هذا الاسبوع بالخصوص بامضاء اتفاقية تعاون مع وزارة التربية تتضمن استغلال الهيئة للمدارس الابتدائية والاعدادية خلال ايام الاقتراع حيث ستتحول هذه الفضاءات الى مراكز اقتراع فضلا عن الاستفادة من الموارد البشرية للوزارة.وافاد في سياق متصل بان الهيئة الانتخابية ستعقد لقاء مشتركا مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني للنظر في برنامج تسجيل واقتراع الامنيين والعسكريين الموافق ل10 ديسمبر القادم وختم عضو الهيئة تصريحه بدعوة مجلس نواب الشعب الى الاسراع في سد الشغور الحاصل على مستوى رئاسة الهيئة ومجلسها خاصة وان اخر اجل لمغادرة رئيس الهيئة شفيق صرصار وعضويها المستقيلين يتوافق مع 24 جويلية الجاري.سارة