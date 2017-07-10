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Politique

ترتيب الجيش التونسي لسنة 2017 من مجموع 133 دولة

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - قام موقع globalfirepower المهتم بالشؤون العسكرية بتصنيف أقوى 10 جيوش عربية ومكانتها بين جيوش العالم ووفقاً لهذا التصنيف يلاحظ أن بعض العوامل، ومنها عدد السكان لكل بلد وعدد المقاتلين في الجيش وعدد الآليات العسكرية تلعب دوراً أساسياً في تصنيف درجة القوة العسكرية للبلدان المذكورة في التقرير.
وحسب هذا التصنيف الذي يعد الأحدث، فقد احتل الجيش المصري موقع الصدارة بين الجيوش العربية ويليه جيش المملكة العربية السعودية ثم الجزائر.
وجاء الجيش التونسي في المركز 78 عالميا و12 عربيا على مستوى أقوى الجيوش عالميا لعام 2017، وذلك من مجموع 133 دولة.

ترتيب الدول العربية التي دخلت ضمن القائمة:

1- مصر (10 عالميا)


2- السعودية (22 عالميا)

3- الجزائر (23 عالميا)

4- سوريا (44 عالميا)

5- المغرب (54 عالميا)

6- العراق (59 عالميا)

7- الإمارات (60 عالميا)

8- اليمن (64 عالميا)

9- السودان (71 عالميا)

10- الأردن (72 عالميا)

11- ليبيا (73 عالميا)

12- تونس (78 عالميا)

13- سلطنة عمان (79 عالميا)

14- الكويت (80 عالميا)

15- قطر (91 عالميا)

16- البحرين (94 عالميا)

17- لبنان (98 عالميا)

18- الصومال (128 عالميا)

19- موريتانيا (130 عالميا)



وجاء ترتيب الدول العشر الأولى في القائمة على النحو التالي:

1- الولايات المتحدة

2- روسيا

3- الصين

4- الهند

5- فرنسا

6- بريطانيا

7- اليابان

8- تركيا

9- ألمانيا

10- مصر

Publié le:2017-07-10 09:29:46

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