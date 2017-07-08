الشاهد: تونس تعول على الدعم المتواصل لشركائها الاستراتيجيين ومن ضمنهم الولايات المتحدة الامريكية

Samedi 08 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-08 19:04:01

- أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،أن تونس نجحت في إستعادة الأسبقية في مجال مكافحة الارهاب بفضل يقظة وعزم قواتها الامنية والتعاون اللصيق مع الشركاء الدوليين ومن ضمنهم الولايات المتحدة الامريكية.وقال الشاهد في تصريحات ادلى بها أمس الى وكالة يو بي آي((UPI،قبيل زيارة العمل والصداقة التي سيؤديها الى الولايات المتحدة من 10 الى 12 جويلية الجاري، "يجب علينا ان نرسخ ديمقراطيتنا الناشئة في تونس وفي الوقت ذاته علينا ان ندحر الارهاب و نعيد لاقتصادنا عافيته ونثبت دولة القانون".وتطرق الى الحملة التي شرعت فيها حكومته ضد الفساد قائلا "لقد اطلقنا حملة شرسة ضد الفساد ومكافحته لا تعد فقط شرطا مسبقا للتأسيس لمبدأ تكافؤ الفرص و لكنها تعد ايضاشرطا مؤكدا للمحافظة على الثقة في المؤسسات الديمقراطية ودفع النمو الإقتصادي".وعبر رئيس الحكومة في هذا الاطار عن أمل تونس في التعويل على الدعم المتواصل لشركائها الاستراتيجيين ومن ضمنهم الولايات المتحدة الامريكية.على صعيد اخر اكد الشاهد انه لا يمكن ادراك "السلم الاجتماعية مادامت نسبة البطالة في تونس تفوق حدود 15 في المائة وهي وضعية اعطت انطباعا بان الحكومات السابقة لم تكن تصغي للتطلعات المشروعة للشبان العاطلين عن العمل والتي كانت منطلقا لثورة جانفي 2011"،حسب تعبيره وشدد رئيس الحكومة على ان خلق فرص العمل يبقى في المقابل مرتهنا بالنمو الاقتصادي في تونس والذي لم يتعد خلال السنوات الستة الماضية نسبة 1 في المائة.واعتبر الشاهد في تصريحاته الصحفية ان الديمقراطية تبقى هدفا قابلا للتحقق في دولة عربية وهو ما تؤكده التجربة المتفردة في تونس ،البلد الصغير بامكانياته الطبيعية المحدودة مضيفا ان ارساء الديمقراطية يتطلب نموا اقتصاديا و استقرارا و امنا مع التاكيد للشعب عى ان الديمقراطية هي افضل السبل للاستجابة الى آمالهم،حسب تعبيره.يذكر ان برنامج زيارة الشاهد لواشنطن، والتي تكتسي طابعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، ستتضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع سامي المسؤولين من الإدارة الأمريكية وكذلك مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ".وكان اعضاء من الكونغرس الأمريكي قاده رودناي فريلانقوسان ،رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي ،قد التقى يوم 4 جويلية الجاري رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.وعبر أعضاء الوفد عن استعداداهم التام للإستمرار في دعم جهود تونس الرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وكسب الرهانات الاقتصادية والأمنية والتنموية.عزيز