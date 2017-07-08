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Economie

الدورة السادسة لمنتدى تونس للاستثمار يومي 9 و10 نوفمبر

Samedi 08 Juillet 2017
بــاب نــات - تنتظم الدورة السادسة لمنتدى الاستثمار فى تونس، يومي 9 و10 نوفمبر 2017، ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع شركاء اجانب.

ويحضر فى هذه التظاهرة الدولية حوالي 1200 مشاركا من 30 بلدا والعديد من المستثمرين وأصحاب القرار فى مجال الاقتصاد وممثلي عدة هيئات دولية.

وسيناقش المشاركون فى المنتدى جملة من المسائل المتعلقة بمناخ الاستثمار وفرص الاعمال فى تونس وافاق ندوة الاستثمار "تونس 2020" والاقتصاد الرقمي كقطاع واعد في تونس.

كما سيتم تنظيم ورشات عمل حول "موقع تونس فى سلاسل القيمة المضافة فى العالم" و"تونس: شريككم فى افريقيا" و"الاقتصاد الاخضر: قاطرة للتنمية المستدامة".




Publié le:2017-07-08 12:53:22

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