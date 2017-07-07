اتفاق بين أمريكا وروسيا ودول أخرى لوقف النار في جنوب غرب سوريا

Vendredi 07 Juillet 2017



وكالات - قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى بالمنطقة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا.

وتابع المسؤول أن من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية ريكس تيلرسون مزيدا من التفاصيل عن الاتفاق في مؤتمر صحفي في هامبورج في وقت لاحق يوم الجمعة.







Publié le:2017-07-07 22:25:53

