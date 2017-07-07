Radio Babnet Tunisie  On Air: Oulaya - Makatib  
Politique

دعم العلاقات بين تونس والهند محور مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ونظيرته الهندية

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - تلقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ظهر الجمعة 7 جويلية 2017 مكالمة هاتفية من وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سوارا، تناولت سبل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبرت الوزيرة الهندية عن تطلعها إلى الزيارة التي سيؤديها السيد خميس الجهيناوي إلى نيودلهي خلال شهر أكتوبر القادم استجابة للدعوة التي وجهتها إليه، معبرة عن أملها في أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتطوير علاقات التعاون الثنائي وتعميق التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الصديقين.
من جهته أكد السيد خميس الجهيناوي حرص بلادنا على دعم أواصر التعاون مع الهند في كل المجالات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.



Publié le:2017-07-07 20:38:56

cadre-8f52ab5a1d05c201dd92197230b1e0b4-2017-07-07 20:38:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145023



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12614,9

  • (05 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,78318 DT        1$ =2,46383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05 juil)   1096,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145023 501|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires