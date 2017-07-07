دعم العلاقات بين تونس والهند محور مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ونظيرته الهندية

وعبرت الوزيرة الهندية عن تطلعها إلى الزيارة التي سيؤديها السيد خميس الجهيناوي إلى نيودلهي خلال شهر أكتوبر القادم استجابة للدعوة التي وجهتها إليه، معبرة عن أملها في أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتطوير علاقات التعاون الثنائي وتعميق التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الصديقين.
من جهته أكد السيد خميس الجهيناوي حرص بلادنا على دعم أواصر التعاون مع الهند في كل المجالات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
Publié le:2017-07-07 20:38:56
Par:Nouri (Switzerland )
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