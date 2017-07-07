دعم العلاقات بين تونس والهند محور مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ونظيرته الهندية

Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 20:38:56

- تلقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ظهر الجمعة 7 جويلية 2017 مكالمة هاتفية من وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سوارا، تناولت سبل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وعبرت الوزيرة الهندية عن تطلعها إلى الزيارة التي سيؤديها السيد خميس الجهيناوي إلى نيودلهي خلال شهر أكتوبر القادم استجابة للدعوة التي وجهتها إليه، معبرة عن أملها في أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتطوير علاقات التعاون الثنائي وتعميق التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الصديقين.من جهته أكد السيد خميس الجهيناوي حرص بلادنا على دعم أواصر التعاون مع الهند في كل المجالات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.