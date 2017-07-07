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Politique

رئيس الجمهورية يتحادث مع الوزير الأول الفرنسي السابق جون بيار رافاران

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - لتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، جون بيار رفاران الوزير الأوّل الفرنسي السابق، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يزور تونس في إطار مشاركته في أشغال ملتقى الشراكة التونسية الصينية، الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

وأعرب رفاران، عن تقدير فرنسا لنجاحات تونس في مسار إنتقالها الديمقراطي ومجابهة الإرهاب وتحقيق الأمن، وإرادتها القوية في إستعادة نسق النموّ الإيجابي لإقتصادها، وتوفير فرص شغل للشباب التونسي الذي يُشهد له بالتكوين المتميّز.

كما أفاد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء مثّل مناسبة لاستعراض الآفاق الواسعة لمزيد تدعيم التعاون الثنائي في عديد المجالات، بما يترجم عمق علاقات الصداقة الفرنسية التونسية.

وأكّد جون بيار رفاران، عزم فرنسا والإتحاد الأوروبي على المضيّ قدما في تنفيذ برامج جديدة كفيلة بتعزيز التعاون الثنائي، وكذلك المتعدّد الأطراف بين إفريقيا وأوروبا والصين.


يشار إلى أن أشغال الدورة الخامسة للمنتدى التونسي الصيني، أفتتحت اليوم الجمعة بتونس، تحت شعار "تونس-الصين.. شراكة للمستقبل"، بحضور وفد صيني هام يضم رؤساء كبرى المجموعات الاقتصادية الصينية، ومجموعة من صانعي القرار فى تونس من وزراء وسياسيين ونواب وأصحاب مؤسسات تونسية وخبراء وجامعيين من كلا البلدين.

سبل

Publié le:2017-07-07 20:35:40

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