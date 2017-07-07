كرشيد من مدنين: مشاريع تنموية عديدة ومتنوعة سيتم الاعلان عنها قريبا

Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 10:27:43

- أشرف مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أمس الخميس، على اجتماع المجلس الجهوي لولاية مدنين الذي انعقد بمقر الولاية و بحضور والي الجهة الطاهر المطماطي، وأعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية مدنين الإطارات الجهوية والمحلية وممثلين عن المنظمات الوطنية.وخصص هذا الاجتماع للنظر في مدى تقدم تنفيذ القرارات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لفائدة ولاية مدنين.واستهل هذا الاجتماع بالتوقيع على محضر جلسة بين الحكومة، ممثلة في كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، والاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا بالاتحاد الجهوي للشغل بمدنين . و يتعلق محضر الجلسة بالاجتماع الذي انعقد يوم 6 جوان 2017 بقصر الحكومة بالقصبة لوضع أسس الشراكة بين الحكومة و المجتمع المدني بهدف متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت لفائدة ولاية مدنين خلال الزيارة التي أداها رئيس الحكومة إلى الولاية يومي 6 و7 مارس الماضي.وأكد مبروك كرشد خلال هذا الاجتماع على العناية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لولاية مدنين بدليل انها كانت محل زيارة من قبل رئيس الحكومة في ثلاث مناسبات في حيز زمني قصير.و توجه كرشيد بالتهنئة إلى أهالي مدنين للإجراءات التي اتخذت خلال اليومين الأخيرين بما في ذلك عودة الروح إلى ميناء جرجيس الذي استقبل مساء الأربعاء ، باخرة تقل عدد من أبناء الجنوب التونسي من المهاجرين الذين يحلون بوطنهم لقضاء عطلتهم، وكذلك تحويل المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي ، و تدشين المنطقة التجارية و اللوجستية ببنقردان ، والاعلان عن الانطلاق الفعلي للمنطقة الصناعية ببقردان في بداية 2018 ، واعلان بلدية بنقردان بلدية سياحية .وقال كرشيد ان كل ما التزمت به حكومة الوحدة الوطنية يجري تنفيذه بما ينصف هذه الربوع بعد طول جفاء، حسب قوله.و أكد كرشيد على وجود إرادة سياسية فعلية لتنفيذ كل القرارات التي التزمت بها حكومة الوحدة الوطنية و تفعيلها في إطار تشاركي ، داعيا الجميع للعمل و البناء على هذه الإرادة السياسية، و مشددا على إن ولاية مدنين تتمتع بكل مقومات التنمية . وأوضح كرشيد في هذا المجال، أن دور الحكومة هو تذليل الصعوبات الإدارية والتشجيع على الاستثمار الخاص.وأعلن كرشيد ان مشاريع تنموية عديدة ومتنوعة سيتم الاعلان عنها قريبا لفائدة ولاية مدنين خاصة في المجال السياحي بما يحقق النقلة النوعية المرتقبة لهذه الولاية في المستقبل القريب.