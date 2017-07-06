حملة جهوية مكثفة على الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للرصيف بمدينة بنزرت

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 21:08:32

- نفذت الاجهزة الرقابية الجهوية والمحلية ببنزرت ممثلة في مصالح الشرطة البلدية والامنية حملة جهوية مكثفة، اليوم الخميس، بمدينة بنزرت، على كل اشكال الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للرصيف، تم خلالها تنفيذ قرارات للحجز وازالة مظاهر التعدي على القانون من كراسي وطاولات و كافة الواجهات المركزة دون وجه حق قانوني، الى جانب امهال بعض من اصحاب المطاعم والمقاهي بعض الوقت للازالة الطوعية للمخالفات المرتكبة.من جهته، أفاد والى الجهة، محمد قويدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، بأن السلط الجهوية واضافة مع مجهودها المتواصل لحل كافة المشاغل التنموية وتسريع وتيرة انجاز مختلف المشاريع المتواصلة والمبرمجة الجهوية منها والمحلية والبلدية وغيرها، حريصة على مواصلة المجهود المبذول للتصدي لكل الخروقات الحاصلة وهي كثيرة في مستوى الانتصاب العشوائي، ولاسيما الاستغلال المفرط للرصيف، مشيرا الى أن السلط الجهوية لن تتوقف عن مسار اعادة الامور لنصابها في هذا الشأن وعلى الجميع دون استثناء، وذلك بكل شفافية وعدالة وفي اطار القانون والظوابط المعمول بها، وفق قوله.يشار الى أن الحملة شملت كافة المقاهي المنتصبة بمنطقة " لابلاج" قبالة "مارينا بنزرت" وعدد من المقاهي المنصبة في المحيط الى جانب المطاعم والمقاهي المنصبة بكامل شارع حسن النوري الحيوي بمدينة بنزرت وواكبها كل من رئيس بلدية بنزرت، حمادي بن عمر، ومعتمدة بنزرت الشمالية، وفاء بن عريف، الى جانب بقية الاطراف المسؤولة ، مع عدم تسجيل اي حادث غير مرغوب فيه في الاثناء خاصة مع التجاوب الثنائي بين الاجهزة الرقابية والمعنيين من اصحاب المحلات والمنتصبين للانضباط وتنفيذ النصوص القانونية في المجال.ومن جهة ثانية، تم اليوم عرض مشروع تحويل كافة النقاط السوداء بالمحيط الداخلي والخارجي لمنطقة المرسى القديم من حيث الانتصاب الفوضوي الى مأوي ستخصص عائداته لفائدة بلدية بنزرت للتعهد والصيانة والتجديد للمنطقة مع ترك فضاءات خاصة للمتساكنين كمأوي لسياراتهم، وذلك في اطار زيارة جهوية ميدانية ضمت، الى جانب والى الجهة كلا من معتمدة المكان و رئيس بلدية بنزرت.