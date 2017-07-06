سلمى اللومي: لا وجود لسياحة ''حلال'' في تونس

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 13:39:04

- أكّدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق أنّه ''لا وجود لسياحة 'حلال' في تونس مثلما يتم الترويج لذلك''، مشيرة إلى أنّها لا تملك فكرة عن هذا المنتوج وأنّ هذه التسمية غير واردة في وزارة السياحة.وقالت في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الخميس 6 جويلية 2017 إنّ القطاع يتضمّن سياحة استشفائية وطبية وسياحة عائلية وغيرها من التسميات الأخرى إلاّ 'السياحة الحلال'، حسب تصريحها.