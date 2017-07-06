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Economie

سلمى اللومي: لا وجود لسياحة ''حلال'' في تونس

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - أكّدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق أنّه ''لا وجود لسياحة 'حلال' في تونس مثلما يتم الترويج لذلك''، مشيرة إلى أنّها لا تملك فكرة عن هذا المنتوج وأنّ هذه التسمية غير واردة في وزارة السياحة.

وقالت في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الخميس 6 جويلية 2017 إنّ القطاع يتضمّن سياحة استشفائية وطبية وسياحة عائلية وغيرها من التسميات الأخرى إلاّ 'السياحة الحلال'، حسب تصريحها.



Publié le:2017-07-06 13:39:04

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1 de 1 commentaires pour l'article 144954

Citizenvoice  (Tunisia)  |Jeudi 06 Juillet 2017 à 14h 54m |           
- L'incompétence-même des soi-disant experts du nida. Cette dame qui veut incarner par sa gueule une femme émancipé et moderne s'est révélée être une dupe de l'idéologie et l’extrémisme laïque et d'une vacuité d'esprit catastrophique. Elle est à des années lumière de la tendance actuelle du marché international du tourisme : Elle parle du tourisme halal avec mépris comme si c’était un tourisme de médiocrité. Mme la ministre : c'est des gens
comme vous qui par leurs fixation idéologiques archaïques ont démoli l’économie du pays : est ce que vous avez une idée des sommes colossales que les hôteliers, les voyagistes et les créanciers sont en train d'investir dans le tourisme Halal partout dans le monde ? est c'est pas de n'importe qui, allez voir en Australie. Le tourisme halal est devenue le tourisme qui rapporte le plus alors que toi et ton staff vous continuer a sommeiller loin
de la réalité. Je doute même que vous ayez un service de veille concurrentielle. C’est à cause de gens comme vous que le tourisme en Tunisie s’est réduis à un tourisme sexuelle de masse et c’est à cause des gens comme vous qu’il est devenue le plus bas de la bas de gamme dans le monde, un tourisme à 2 sous très sans aucun attrait et vu d'un grand mépris par tout les consommateurs et les tours opérateurs européens.



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