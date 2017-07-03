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ولاية صفاقس ترصد اعتمادات لتهيئة شاطئ الكازينو

Lundi 03 Juillet 2017
بــاب نــات - رصدت ولاية صفاقس هذه السنة اعتمادات قدرت ب 700ر66 الف دينار من المجلس الجهوي للولاية، وذلك قصد مواصلة تدخلاتها للقيام ببعض أشغال تهيئة شاطئ الكازينو والمساهمة في مصالحة مدينة صفاقس مع شاطئها والعمل على تحسين جودة الحياة لمتساكني المنطقة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن مكتب الاعلام بالولاية.
وذكر ذات البلاغ الصادر اليوم الاثنين انه "تم الاعلان عن 4 استشارات عمومية لغراسة 100 شجرة بطول 5ر3 أمتار، وتغذية الشاطئ برمال بيضاء مغربلة وطرحها على كامل الشاطئ على مساحة 6000 متر مربع، وجمع ورفع الفضلات، وانجاز شبكة للتنوير العمومي".
يشار الى انه "تم خلال سنة 2016، رصد اعتمادات بحوالي 40 الف دينار من المجلس الجهوي لولاية صفاقس قصد تجهيز شاطئ الكازينو".



Publié le:2017-07-03 20:06:54

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