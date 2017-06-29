قريبا ميثاق شرف لتنظيم قطاع استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 12:15:11

- أفاد نبيل بالعم، المدير العام لمؤسسة "أمرود كونسلتينغ" لاستطلاعات الرأي، بأن الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرأي التي يترأسها، "تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لصياغة ميثاق شرف يُنظم المهنة ويضبط سير عمل مؤسسات ومكاتب استطلاع الرأي والدراسات التسويقية في تونس".وأضاف بالعم في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الميثاق الذي يمثل نظاما تعديليا داخليا، سيمكن من تنظيم القطاع وسيمنح الإعلام والأطراف السياسية بالخصوص إمكانية الإطلاع على كيفية عمل مكاتب سبر الاراء، مشيرًا إلى الضرورة الملحة اليوم لإيجاد إطار تشريعي لتنظيم عمل قطاع سبر الآراء يرتقي، وفق تقديره، إلى المواثيق العالمية المنظمة للمجال في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح أن "ميثاق شرف" تنظيم المهنة سيكون بمثابة الدعامة الأساسية التي سينبثق عنها ميثاقان آخران أولهما يهدف إلى إحكام العلاقة مع الإعلام في كيفية التعامل مع استطلاعات الرأي ذات الصبغة العمومية والأخرى ذات الصبغة السرية ويحدد ضوابط النشر، في حين يضبط الميثاق الثاني العلاقة بين مكاتب سبر الآراء والأطراف السياسية وفي مقدمتها الأحزاب.يذكر أن عدد شركات سبر الآراء يقدر اليوم في تونس ب 25 شركة، حسب المدير العام لمؤسسة "امرود كونسلتينغ".وقد انتقلت هذه الشركات سريعا بعد الثورة، من لعب دور الوساطة بين المواطن والشركات التجارية والإشهارية إلى الإضطلاع بدور هام في المجالين السياسي والإعلامي خاصة خلال المحطات الإنتخابية.