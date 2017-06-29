إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في المنستير

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 10:42:19

- تمكّنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير أمس الاربعاء، من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة على مستوى الميناء الترفيهي "مارينا" باتجاه إيطاليا.وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض على 11 شخص أصيلي ولايات المنستير والمهدية والقيروان تتراوح أعمارهم بين 15 و26 سنة، أحدهم صادرة في شأنه بطاقة جلب، وحجز مركب بحري لديهم مجهز بمحرك (محل سرقة) وبوصلة وكمية من البنزين وقد تعهد المركز البحري للحرس الوطني بالمنستير باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .عهد