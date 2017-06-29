إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في المنستير

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض على 11 شخص أصيلي ولايات المنستير والمهدية والقيروان تتراوح أعمارهم بين 15 و26 سنة، أحدهم صادرة في شأنه بطاقة جلب، وحجز مركب بحري لديهم مجهز بمحرك (محل سرقة) وبوصلة وكمية من البنزين وقد تعهد المركز البحري للحرس الوطني بالمنستير باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .
عهد
Publié le:2017-06-29 10:42:19
Par:RESA67 (France )
Sur: الكشف عن شبكة لتمويل عناصر إرهابية تونسية متحصنة بالفرار بسوريا تنشط بين تونس وليبيا وتركيا وايقاف 11 عنصرا منها