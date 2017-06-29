Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ismaooni  
Régions

إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في المنستير

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - تمكّنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير أمس الاربعاء، من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة على مستوى الميناء الترفيهي "مارينا" باتجاه إيطاليا.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض على 11 شخص أصيلي ولايات المنستير والمهدية والقيروان تتراوح أعمارهم بين 15 و26 سنة، أحدهم صادرة في شأنه بطاقة جلب، وحجز مركب بحري لديهم مجهز بمحرك (محل سرقة) وبوصلة وكمية من البنزين وقد تعهد المركز البحري للحرس الوطني بالمنستير باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .
عهد



Publié le:2017-06-29 10:42:19

cadre-9cc6af991679b9a2d90513a38f9b62be-2017-06-29 10:42:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144639



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12567,4

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77091 DT        1$ =2,46249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   332,7 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144639 461|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires