إيقاف 4 منحرفين روعوا أهالي منطقة دوار هيشر بمنوبة خلال عطلة العيد

Mercredi 28 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 10:58:38

- تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، مساء أمس الثلاثاء، من الايقاع بـ4 منحرفين عمدوا إلى ترويع أهالي منطقة دوار هيشر بالجهة بتنفيذهم لعدد من عمليات السلب تحت تهديد السلاح (براكاج) خلال عطلة عيد الفطر، وذلك حسب ما أفاد به مصدر أمني، اليوم الأربعاء، مراسلة (وات) بمنوبة.وأوضح ذات المصدر أنه على إثر تقدم فتاة بشكاية الى مركز حي الشباب بدوار هيشر، تفيد بأن 3 شبان اعترضوا سبيلها عشية أول أيام العيد وسلبوها حقيبة يدها تحت تهديد سلاح أبيض، تدخل الأعوان بعد حصولهم على أوصاف المتهمين وقاموا بإيقافهم تباعا، على حد قوله.وأضاف أن المشتبه بهم أصيلو حي البساتين بالمنيهلة من ولاية اريانة، تتراوح اعمارهم بين 21 و24 عاما وهم من اصحاب السوابق العدلية في السلب والسرقة، مشيرا إلى أنه تم استرجاع المسروقات والمتمثلة في حقيبة يد وهاتف جوال ووثائق شخصية.وذكر، في ذات السياق، أن كهلا من منطقة حي الشباب بدوار هيشر أعلم عن حصول عملية ثانية، وتقدم بشكاية مفادها أن شابين مسلحين بسكين حادة سلباه دراجته النارية في حدود الساعة الرابعة من صباح يوم أمس الثلاثاء ، وقد تم التعرف على أحد المتهمين وهو أصيل حي التضامن من ولاية أريانة و يتجاوز عمره الـ21 سنة، وتم ايقافه في وقت قياسي، وفق تعبيره، في حين أصدرت برقية تفتيش في حق شريكه.ن ع /يسر